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18 мая 2017, 11:19

В Норильске участились случаи распространения поддельных денежных купюр.


Сегодня в рамках пресс-конференции с представителями средств массовой информации норильские полицейские рассказали о случаях выявления поддельных денежных купюр. Поводом для встречи с журналистами послужил очередной факт изъятия из оборота фальшивой денежной купюры. Как выяснили полицейские, поддельная купюра номиналом 5 000 рублей серии БЯ № 9470844 была обнаружена в банке, куда поступила из организации по обслуживанию населения. Денежный знак был направлен на криминалистическую экспертизу, которая подтвердила, что это подделка, изготовленная не по технологии Гознака. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Ведется расследование. По поводу распространения поддельных купюр была созвана пресс-конференция, в ходе которой начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по г. Норильску Дмитрий Монастырев сообщил журналистам, что с начала года полицейскими изъято из оборота шесть поддельных денежных знаков. В трех случаях это были купюры номиналом 5000 рублей, в трех других - номиналом 1000 рублей. Эксперт восьмого межрайонного отдела (норильский) ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Крюков отметил, что основными признаками всех подделок является несоответствующий цветовой фон и низкое качество печати. Полицейские рекомендуют жителям Норильска быть внимательными при расчетах наличными. Чтобы не стать жертвой обмана, стоит запомнить основные дефекты подделок: при повороте банкноты изображение герба города не меняет цвет; кипп-эффект (скрытое изображение какого-либо рисунка, обнаруживаемое при рассматривании банкноты под острым углом в отраженном свете) не воспроизведен; не имитировано изменение цвета радужных полос (при рассматривании подлинной банкноты на расстоянии 30-50 сантиметров перпендикулярно направлению взгляда поле выглядит однотонным, а при рассмотрении банкнот под острым углом на поле возникают многоцветные (радужные) полосы; размеры, форма и взаимное расположение сквозных отверстий, имитирующих микроперфорацию, не соответствуют подлинным банкнотам. Бумага поддельной банкноты в местах выходов отверстий на оборотную сторону имеет выраженную шероховатость (на подлинных купюрах – гладкая). О всех фактах изготовления, сбыта поддельных денежных знаков, а также о лицах, причастных к данному преступлению, или если обнаружили поддельные денежные купюры, следует сообщать в дежурную часть полиции 47-24-01 (102) или по телефонам: 47-24-14, 47-24-30 (конфиденциальность гарантируется).
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 18 мая 2017 
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16:48   Агентство развития Норильска официально представлено журналистскому сообществу в ходе специальной пресс-конференции. 16:34   Повышение доходов и продление программ переселения обсудили на встрече главы Таймыра Сергей Ткаченко с лидерами профсоюзных организаций муниципального района.
16:25   Сегодня в Норильске в Арт-холле пройдет молодежный фестиваль «STREETFest». 16:23   Жителя Талнаха будут судить за кражу с банковской карты.
16:17   Житель Норильска предстанет перед судом за сбыт наркотиков. 14:53   Первый караван судов Енисейского пароходства сегодня зашел на Подкаменную Тунгуску.
14:06   Сильнейшие женские сборные мира прибыли на Таймыр на международный турнир CCT Arctic Cup. 13:58   Рабочие руки для освоения Арктики. На профессии, необходимые для реализации арктических инвестиционных проектов, могут ввести госзаказ.
13:45   Более шести млрд рублей будут направлены на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов в Красноярском крае. 13:24   Тематические уроки, посвященные освоению Арктики, пройдут во всех средних школах Красноярского края.
12:43   Природоохранное законодательство по Арктической зоне нужно дорабатывать, считает депутат Госдумы Раиса Кармазина. 12:28   На полеты из Норильска бюджет Красноярского края добавит 200 млн рублей.
11:52   Обустройство Пеляткинского газоконденсатного месторождения обсудила общественность Таймыра. 11:44   В заполярной столице подведены итоги конкурса детского рисунка «350 лет Дудинке - ни дня без спорта».
11:35   «Гордое звание – спасатель» - выставка, посвященная 20-летию управления ГО и ЧС администрации муниципального района открылась в Таймырском краеведческом музее. 11:19   В Норильске участились случаи распространения поддельных денежных купюр.

 17 мая 2017 
17:23   Подрядная организация готова приступить ко второму этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы. 16:56   Норильчанам расскажут о реализации проекта «Электориум» - победителя конкурса в рамках проекта "Норникеля" «Мир новых возможностей».
16:47   Норильские энергетики готовы к отключению отопления и проведению летних ремонтных работ. 16:31   Малышей приглашают на праздник. В КДЦ «Юбилейный» состоится развлекательная программа для детей дошкольного возраста «Яркая планета «Детство».
16:27   Парламентарии Таймыра рассмотрели вопрос о проблемах, возникших на территории после объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. 16:15   В эти выходные Норильск накроет музейная ночь! Горожане телепортируются во времени и погрузятся в историю норильского транспорта.
16:06   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона. 14:57   Папа с мамой ходят в сад? Восемь консультационных центров на базе детских садов работают в НПР, два из которых в Талнахе и один в Кайеркане.
14:52   Житель Норильска предстанет перед судом за кражу у своего приятеля 240 тысяч рублей. 14:44   В Норильске подвели итоги городского этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
13:21   В июне «Маяковка» порадует норильчан премьерой водевиля «Кошмар на улице Лурсин». 12:54   В Норильске одаренные старшеклассники смогут обучаться в специализированном классе третьего лицея естественнонаучного направления.
12:45   Кромка льда на Енисее находится в 840 км от Дудинки. 12:10   Изделия из оленьего рога и бивня мамонта таймырского костореза представлены на выставке в Дудинке.
11:47   Авиакомпания NordStar вновь стала лидером по пунктуальности в Домодедово. 11:33   Новыми помещениями и обновленным творческим составом дудинский городской Центр народного творчества порадовал горожан на фестивале «Семейная мозаика».
11:19   Трое злоумышленников обокрали квартиру жителя Талнаха, за что поплатились собственной свободой. 11:08   В Норильске за кражу кабеля пойдет под суд житель Челябинской области.

 16 мая 2017 
18:08   Хранители истории получили подарки от «Заполярки». 15:48   Таймыр накрыла непогода. Метеорологи обещают неделю неблагоприятной погоды.
15:20   Норильский художник Юрий Афонов вошел в каталог «100 художников Сибири». 15:10   19-летний норильчанин получил три года тюрьмы за хранение наркотиков.
13:53   Норильские школьники побывали на экскурсии у экспертов-криминалистов. 11:32   В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» началась подготовка льда к международному турниру по кёрлингу.
11:11   Енисейское пароходство вошло в реестр ведущих транспортных организаций России. 11:08   Россиян просят отказаться от отдыха в Тунисе и Таиланде из-за террористической угрозы.
11:01   Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в одной из номинаций международного фотоконкурса в Москве. 10:49   Данные о каждом россиянине планируют внести в единый реестр.
10:42   К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. О ходе строительства объекта губернатор края доложил председателю правительства России.

 15 мая 2017 
17:23   Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла.




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