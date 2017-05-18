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18 мая 2017, 11:19



В Норильске участились случаи распространения поддельных денежных купюр.



Просмотров:147 Сегодня в рамках пресс-конференции с представителями средств массовой информации норильские полицейские рассказали о случаях выявления поддельных денежных купюр. Поводом для встречи с журналистами послужил очередной факт изъятия из оборота фальшивой денежной купюры. Как выяснили полицейские, поддельная купюра номиналом 5 000 рублей серии БЯ № 9470844 была обнаружена в банке, куда поступила из организации по обслуживанию населения. Денежный знак был направлен на криминалистическую экспертизу, которая подтвердила, что это подделка, изготовленная не по технологии Гознака. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Ведется расследование. По поводу распространения поддельных купюр была созвана пресс-конференция, в ходе которой начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по г. Норильску Дмитрий Монастырев сообщил журналистам, что с начала года полицейскими изъято из оборота шесть поддельных денежных знаков. В трех случаях это были купюры номиналом 5000 рублей, в трех других - номиналом 1000 рублей. Эксперт восьмого межрайонного отдела (норильский) ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Крюков отметил, что основными признаками всех подделок является несоответствующий цветовой фон и низкое качество печати. Полицейские рекомендуют жителям Норильска быть внимательными при расчетах наличными. Чтобы не стать жертвой обмана, стоит запомнить основные дефекты подделок: при повороте банкноты изображение герба города не меняет цвет; кипп-эффект (скрытое изображение какого-либо рисунка, обнаруживаемое при рассматривании банкноты под острым углом в отраженном свете) не воспроизведен; не имитировано изменение цвета радужных полос (при рассматривании подлинной банкноты на расстоянии 30-50 сантиметров перпендикулярно направлению взгляда поле выглядит однотонным, а при рассмотрении банкнот под острым углом на поле возникают многоцветные (радужные) полосы; размеры, форма и взаимное расположение сквозных отверстий, имитирующих микроперфорацию, не соответствуют подлинным банкнотам. Бумага поддельной банкноты в местах выходов отверстий на оборотную сторону имеет выраженную шероховатость (на подлинных купюрах – гладкая). О всех фактах изготовления, сбыта поддельных денежных знаков, а также о лицах, причастных к данному преступлению, или если обнаружили поддельные денежные купюры, следует сообщать в дежурную часть полиции 47-24-01 (102) или по телефонам: 47-24-14, 47-24-30 (конфиденциальность гарантируется).