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18 мая 2017, 11:35



«Гордое звание – спасатель» - выставка, посвященная 20-летию управления ГО и ЧС администрации муниципального района открылась в Таймырском краеведческом музее.



Просмотров:155 Выставка расположилась в экспозиции третьего этажа музея. На ее открытие пришел весь личный состав управления, сообщает отдел по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района». С предстоящим праздником всех сотрудников управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района поздравил заместитель начальника управления Вадим Жигульский. Он пожелал всем удачи, профессионального роста, семейного благополучия, здоровья. На выставке представлены экспонаты из фондов управления: документы образования управления, выписка из указа президента РФ о присвоении звания генерал-майора первому руководителю управления Ильдару Джураеву, награды сотрудников, знаки отличия. Также среди экспонатов: грампластинка штаба ГО РСФСР с сигнальной записью «Воздушная тревога», костюмы МЧС и боевое обмундирование пожарного, телефон и рация управления конца 1990-х годов, аптечка, фотографии и видео из архива управления. Жители и гости Таймыра смогут познакомиться с выставкой на протяжении всего лета.