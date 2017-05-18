Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 мая 2017, 11:44



В заполярной столице подведены итоги конкурса детского рисунка «350 лет Дудинке - ни дня без спорта».



Просмотров:126 В Дудинке наградили победителей муниципального конкурса детского рисунка «350 лет Дудинке - ни дня без спорта», участниками которого стали 20 юных жителей Таймыра в возрасте от 7 до 17 лет. В своих рисунках ребята изобразили спортивные сюжеты из обыденной жизни северян: состязания в ходе празднования Дня рыбака; соревнования по лыжным гонкам, греко-римской борьбе; боксу; турнир по кёрлингу; фитнес-тренировки на свежем воздухе и многое другое. Члены жюри оценивали работы по мастерству исполнения, а также за оригинальность замысла (идеи) и отражение тематики. В возрастной категории от семи до 11 лет первое место занял Валерий Пупин из Дудинки, второе место члены жюри отдали Кире Левицкой из поселка Хантайское Озеро, третье место поделили между собой школьники из Дудинки Борис Кучученов и Денис Иванов. В возрастной категории от 12 до 14 лет лучшим рисунком, достойным первого места, члены конкурсной комиссии признали работу дудинского школьника Романа Мельникова, второе место заняла Ирина Катыгинская из Хантайского Озера, на третьем месте работы дудинских девочек Натальи Фелькер и Дарины Филипенко. Победителям вручены дипломы, а каждый участник получил сертификат участника конкурса. Одним из дополнительных подарков победителям конкурса станет возможность пообщаться с призерами Олимпийских игр, участниками мировых соревнований по кёрлингу. 21 мая в ходе церемонии закрытия международного турнира по кёрлингу среди женщин «CCT Arctic Cup’17» юные северяне обменяются со спортсменами презентами, вручив им со своей стороны рисунки. Как сообщили в отделе по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района», цель конкурса, приуроченного к 350-летнему юбилею г. Дудинки, - формирование у детей позитивного эмоционального отношения к занятию спортом, представления о видах спорта, развитых на территории муниципального района.