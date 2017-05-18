18 мая 2017, 11:52



Обустройство Пеляткинского газоконденсатного месторождения обсудила общественность Таймыра.

Общественные обсуждения по теме: «Обустройство Пеляткинского газоконденсатного месторождения. Система сбора газа. Проектная документация. Корректировка. Шламовые амбары», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, прошли в конференц-зале Таймырского краеведческого музея. Провела общественные обсуждения временно исполняющая полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова. Заказчиком работ выступает АО «Таймыргаз», разработчиком документации - АО «Государственный специализированный проектный институт». Как отметил заместитель главного инженера проекта АО «Государственный специализированный проектный институт» Андрей Митрофанов: «Расстояние от площадки газоконденсатного месторождения до села Караул составляет 55 км, до г. Дудинки – 210 км. Проектной документацией предусматривается строительство 22 шламовых амбаров на площадках газовых скважин кустов № 1, 2, 5, 6. Эксплуатация шламовых амбаров на кустовых площадках заключается в накоплении бурового шлама не ниже IV класса опасности, образующегося в процессе бурения скважин с последующим его размещением в шламовом амбаре, а также сбора буровых сточных вод, отработанного бурового раствора с последующим их осветлением, откачкой в емкости и вывозом для повторного использования на соседние кустовые площадки».Также Андрей Анатольевич подчеркнул, что предлагаемая конструкция шламовых амбаров обеспечит экологически безопасное ведение работ. «Для оценки состояния компонентов природной среды в зоне возможного неблагоприятного воздействия проектируемых шламовых амбаров на кустовых площадках Пеляткинского газоконденсатного месторождения будет осуществляться мониторинг состояния и загрязнения почв, растительного покрова, атмосферного воздуха. При условии тщательного соблюдения принятых проектных решений воздействие на окружающую природную среду во время реализации хозяйственной деятельности будет минимальным», - пояснил Андрей Митрофанов. Как сообщается на сайте Таймырского муниципального района, в ходе заседания присутствующие озвучили свои замечания и предложения к представленным материалам, которые будут занесены в протокол. Общественные обсуждения по обустройству Пеляткинского газоконденсатного месторождения признаны состоявшимися.