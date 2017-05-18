Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 мая 2017, 12:28



На полеты из Норильска бюджет Красноярского края добавит 200 млн рублей.



Просмотров:140 Вопросы внесения изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы Красноярского края на 2017-2019 годы» обсуждались на заседании правительства Красноярского края под председательством Виктора Томенко, сообщает НИА-Красноярск. Выступая с основным докладом, министр транспорта Сергей Еремин отметил, что изменения в программе произведены в связи с весенней корректировкой краевого бюджета. Коснутся они и реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Норильске, которая осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.) компанией «Норникель», региональной властью и Росавиацией. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта, в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта в летний период будет введена новая маршрутная схема авиаперевозок, которая потребует дополнительного краевого финансирования. В частности, около 200 млн рублей выделят из бюджета края на осуществление межрегиональных полетов по маршрутам Норильск – Новый Уренгой и Норильск – Сургут. Столько же средств поступит и из федерального бюджета.