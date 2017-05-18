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18 мая 2017, 12:43

Природоохранное законодательство по Арктической зоне нужно дорабатывать, считает депутат Госдумы Раиса Кармазина.


Член думского комитета по бюджету и налогам Раиса Кармазина направила в Госдуму законопроект о поддержке на государственном уровне модернизацию производства и реализацию инвестиционных проектов природоохранного назначения на принадлежащих России сухопутных территориях Арктической зоны.Законопроект прописывает понятие «инвестиционного проекта природоохранного назначения» — им признается программа, мероприятия которой предотвращают или снижают негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду, компенсируют риск возникновения ущерба для экологии и сохраняют природные условия Арктической зоны. Законопроектом также предлагается внести изменения во вторую часть Налогового кодекса, согласно которым налогоплательщики получат возможность применять к приоритетной норме амортизации специальный коэффициент — не выше трех — в отношении имущества, затраты на модернизацию которого использованы в инвестиционных проектах природоохранного назначения.
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    Список новостей

 18 мая 2017 
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16:58   В детском саду №8 «Тундровичок» премьера - музыкальный спектакль «Три поросенка». 16:55   «Лица улиц» дубль два. Новое издание книги, исправленное и дополненное, вышло в печать.
16:48   Агентство развития Норильска официально представлено журналистскому сообществу в ходе специальной пресс-конференции. 16:34   Повышение доходов и продление программ переселения обсудили на встрече главы Таймыра Сергей Ткаченко с лидерами профсоюзных организаций муниципального района.
16:25   Сегодня в Норильске в Арт-холле пройдет молодежный фестиваль «STREETFest». 16:23   Жителя Талнаха будут судить за кражу с банковской карты.
16:17   Житель Норильска предстанет перед судом за сбыт наркотиков. 14:53   Первый караван судов Енисейского пароходства сегодня зашел на Подкаменную Тунгуску.
14:06   Сильнейшие женские сборные мира прибыли на Таймыр на международный турнир CCT Arctic Cup. 13:58   Рабочие руки для освоения Арктики. На профессии, необходимые для реализации арктических инвестиционных проектов, могут ввести госзаказ.
13:45   Более шести млрд рублей будут направлены на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов в Красноярском крае. 13:24   Тематические уроки, посвященные освоению Арктики, пройдут во всех средних школах Красноярского края.
12:43   Природоохранное законодательство по Арктической зоне нужно дорабатывать, считает депутат Госдумы Раиса Кармазина. 12:28   На полеты из Норильска бюджет Красноярского края добавит 200 млн рублей.
11:52   Обустройство Пеляткинского газоконденсатного месторождения обсудила общественность Таймыра. 11:44   В заполярной столице подведены итоги конкурса детского рисунка «350 лет Дудинке - ни дня без спорта».
11:35   «Гордое звание – спасатель» - выставка, посвященная 20-летию управления ГО и ЧС администрации муниципального района открылась в Таймырском краеведческом музее. 11:19   В Норильске участились случаи распространения поддельных денежных купюр.

 17 мая 2017 
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16:47   Норильские энергетики готовы к отключению отопления и проведению летних ремонтных работ. 16:31   Малышей приглашают на праздник. В КДЦ «Юбилейный» состоится развлекательная программа для детей дошкольного возраста «Яркая планета «Детство».
16:27   Парламентарии Таймыра рассмотрели вопрос о проблемах, возникших на территории после объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. 16:15   В эти выходные Норильск накроет музейная ночь! Горожане телепортируются во времени и погрузятся в историю норильского транспорта.
16:06   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона. 14:57   Папа с мамой ходят в сад? Восемь консультационных центров на базе детских садов работают в НПР, два из которых в Талнахе и один в Кайеркане.
14:52   Житель Норильска предстанет перед судом за кражу у своего приятеля 240 тысяч рублей. 14:44   В Норильске подвели итоги городского этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
13:21   В июне «Маяковка» порадует норильчан премьерой водевиля «Кошмар на улице Лурсин». 12:54   В Норильске одаренные старшеклассники смогут обучаться в специализированном классе третьего лицея естественнонаучного направления.
12:45   Кромка льда на Енисее находится в 840 км от Дудинки. 12:10   Изделия из оленьего рога и бивня мамонта таймырского костореза представлены на выставке в Дудинке.
11:47   Авиакомпания NordStar вновь стала лидером по пунктуальности в Домодедово. 11:33   Новыми помещениями и обновленным творческим составом дудинский городской Центр народного творчества порадовал горожан на фестивале «Семейная мозаика».
11:19   Трое злоумышленников обокрали квартиру жителя Талнаха, за что поплатились собственной свободой. 11:08   В Норильске за кражу кабеля пойдет под суд житель Челябинской области.

 16 мая 2017 
18:08   Хранители истории получили подарки от «Заполярки». 15:48   Таймыр накрыла непогода. Метеорологи обещают неделю неблагоприятной погоды.
15:20   Норильский художник Юрий Афонов вошел в каталог «100 художников Сибири». 15:10   19-летний норильчанин получил три года тюрьмы за хранение наркотиков.
13:53   Норильские школьники побывали на экскурсии у экспертов-криминалистов. 11:32   В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» началась подготовка льда к международному турниру по кёрлингу.
11:11   Енисейское пароходство вошло в реестр ведущих транспортных организаций России. 11:08   Россиян просят отказаться от отдыха в Тунисе и Таиланде из-за террористической угрозы.
11:01   Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в одной из номинаций международного фотоконкурса в Москве. 10:49   Данные о каждом россиянине планируют внести в единый реестр.
10:42   К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. О ходе строительства объекта губернатор края доложил председателю правительства России.

 15 мая 2017 
17:23   Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу изделий из цветного металла.




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