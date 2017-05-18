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18 мая 2017, 12:43



Природоохранное законодательство по Арктической зоне нужно дорабатывать, считает депутат Госдумы Раиса Кармазина.



Просмотров:147 Член думского комитета по бюджету и налогам Раиса Кармазина направила в Госдуму законопроект о поддержке на государственном уровне модернизацию производства и реализацию инвестиционных проектов природоохранного назначения на принадлежащих России сухопутных территориях Арктической зоны.Законопроект прописывает понятие «инвестиционного проекта природоохранного назначения» — им признается программа, мероприятия которой предотвращают или снижают негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду, компенсируют риск возникновения ущерба для экологии и сохраняют природные условия Арктической зоны. Законопроектом также предлагается внести изменения во вторую часть Налогового кодекса, согласно которым налогоплательщики получат возможность применять к приоритетной норме амортизации специальный коэффициент — не выше трех — в отношении имущества, затраты на модернизацию которого использованы в инвестиционных проектах природоохранного назначения.