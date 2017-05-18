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18 мая 2017, 13:24



Тематические уроки, посвященные освоению Арктики, пройдут во всех средних школах Красноярского края.



Просмотров:113 Об этом сообщили в региональном министерстве образования. В этом году уроки приурочены к 80-летнему юбилею организации первой отечественной дрейфующей экспедиции «Северный полюс» под руководством полярника Ивана Папанина. Уроки начались на этой неделе и будут проходить до конца мая во всех средних школах. Всего в Красноярском крае 1,3 тыс. школ, из них около 300 начальных и порядка тысячи средних. На занятиях ученикам расскажут о научной дрейфующей станции «Северный полюс» экспедиции Ивана Папанина, географических открытиях и исследованиях, коренных народах Севера, особенностях животного и растительного мира Арктики. Подобные уроки проходят уже во второй раз, первые прошли в феврале 2016 года в 808 школах региона.