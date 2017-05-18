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18 мая 2017, 13:45



Более шести млрд рублей будут направлены на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов в Красноярском крае.



Просмотров:109 Об этом на селекторном совещании полпреда президента в СФО Сергея Меняйло сообщил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. «На подготовку к следующему сезону приняты все нормативные и распределительные документы. Мы запланировали на все мероприятия финансирование в объеме 6,5 млрд рублей, в том числе из бюджета края - 970 млн рублей», - сообщил губернатор. Для сравнения, на подготовку к текущему отопительному сезону (2016-2017 годах) было вложено порядка 6,3 млрд рублей. По словам губернатора, одной из приоритетных задач при подготовке к отопительному сезону является организация завоза топлива в заполярные территории. В период навигации по Енисею на север края планируется завести 96 тысяч тонн горюче-смазочных материалов и 170 тысяч тонн угля. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточные температуры наружного воздуха в течение пяти дней опускаются ниже +8 градусов, и заканчивается, когда температуры воздуха в течение пяти дней превышают данный показатель.