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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:35 Направление инклюзивного танца в Норильске будет развиваться и дальше.
17:28 Направление инклюзивного танца в Норильске будет развиваться и дальше.
16:58 В детском саду №8 «Тундровичок» премьера - музыкальный спектакль «Три поросенка».
16:55 «Лица улиц» дубль два. Новое издание книги, исправленное и дополненное, вышло в печать.
16:48 Агентство развития Норильска официально представлено журналистскому сообществу в ходе специальной пресс-конференции.
16:34 Повышение доходов и продление программ переселения обсудили на встрече главы Таймыра Сергей Ткаченко с лидерами профсоюзных организаций муниципального района.
16:25 Сегодня в Норильске в Арт-холле пройдет молодежный фестиваль «STREETFest».
16:23 Жителя Талнаха будут судить за кражу с банковской карты.
16:17 Житель Норильска предстанет перед судом за сбыт наркотиков.
14:53 Первый караван судов Енисейского пароходства сегодня зашел на Подкаменную Тунгуску.
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