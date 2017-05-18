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18 мая 2017, 13:58



Рабочие руки для освоения Арктики. На профессии, необходимые для реализации арктических инвестиционных проектов, могут ввести госзаказ.



Просмотров:134 С таким предложением выступил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин. Обучение по госзаказу рекомендовано для включения в стратегию молодежной политики РФ. Проект предусматривает опережающее обеспечение кадрами экономики региона на основе промышленного и экономического роста, при этом важен и государственный заказ на рабочие профессии для арктических проектов. Необходимым условием является внесение в федеральные нормативные правовые акты, программы по развитию Арктики норм и условий взаимодействия органов власти, предприятий и учреждений системы образования по обеспечению кадрами инвестпроектов, которые реализуются в Арктике. Наглядным примером может служить реализация только одного арктического проекта «Ямал СПГ» (строительство крупнейшего в мире завода по сжижению природного газа), на которую было задействовано около 30 тысяч вахтовых работников со всей России. Специалисты подсчитали, что в этом крупном арктическом проекте было задействовано 650 предприятий из 55 субъектов РФ, то есть одно рабочее место в Арктике формирует до 14 рабочих мест в целом в стране. В ближайшей перспективе начнут реализовываться крупные инфраструктурные проекты, связанные с разработкой континентального шельфа, развитием Северного морского пути, портовой инфраструктурой. Здесь будет работать в основном молодежь, специалистов ищут по всей стране, проводят корпоративное обучение или переобучение.