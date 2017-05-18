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18 мая 2017, 14:06



Сильнейшие женские сборные мира прибыли на Таймыр на международный турнир CCT Arctic Cup.



Просмотров:133 Участницы из США, Канады, Финляндии, Швеции, Швейцарии и, конечно же, России, прилетели в аэропорт Норильск сегодня рано утром. У въездной стелы в Дудинку гостям Таймыра предложили переступить через символическую «черту полярного круга» и «оживить» тундру. Аккомпанировал Таймырский народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро». Сегодня же спортсменки проведут первую предматчевую тренировку на льду Ледовой арены «Таймыр». А завтра уже начнутся соревнования. «Этот турнир для нас является завершающим в сезоне, поэтому, конечно же, мы сделаем все возможное, чтобы победить. К слову, сезон для нас выдался вполне удачным – мы стали победителями чемпионата Европы. Я уверена, что все команды будут биться, поэтому трудно выделить лидеров», - отметила скип женской сборной России Виктория Моисеева. «С каждым из соперников мы не раз встречались на льду, поэтому знаем, как настраиваться на каждого по отдельности. Но в целом, конечно же, стратегия у нас предельно простая – победить, чтобы завершить сезон на приятной ноте и порадовать болельщиков. Уверена, турнир получится интересным», - добавила старший тренер женской сборной России Светлана Калалб. Международный турнир между сильнейшими женскими сборными продлится три дня. В пятницу будут сыграны первые матчи в рамках трех игровых туров. В субботу состоится открытие соревнований и также будет разыграно три тура. В воскресенье, завершающий день спортивного праздника, будут сыграны полуфинальные и финальные поединки, состоится торжественная церемония закрытия. По регламенту состязаний команды поделены на две группы. При этом на первом этапе участники проведут круговой турнир, по результатам которого в плей-офф выйдут по две сильнейшие дружины. Организаторы отмечают, что для зрителей будут доступны две промо-дорожки, на которых любой желающий сможет попробовать свои силы в олимпийском виде спорта.