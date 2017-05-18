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18 мая 2017, 14:53



Первый караван судов Енисейского пароходства сегодня зашел на Подкаменную Тунгуску.



Просмотров:142 В составе каравана по доставке грузов в населенные пункты, расположенные на этой реке, участвуют 22 буксировщика, 10 сухогрузов, 5 танкеров и 27 несамоходных барж, сообщил руководитель управления эксплуатации флота АО «ЕРП» Максим Вотин. Подкаменная Тунгуска считается одной из самых сложных в стране для судовождения, поэтому завоз проходит с участием мощного вспомогательного флота, под личным контролем начальника службы безопасности судовождения Сергея Косоурова, сообщается на сайте пароходства. Не все населенные пункты, куда должны подходить суда для разгрузки и возможной последующей загрузки в обратном направлении, имеют оборудованные причалы, поэтому пароходство производит доставку грузов и погрузо-разгрузочные работы судами, оборудованными стационарными кранами грузоподъемностью до 5 тонн. К примеру, теплоход «Краснодар» отработает по населенным пунктам Суломай, Кузьмовка, Бурный, Полигус, а теплоход «СТ-717» - в Куюмбе, Ошарово, Мирюге. Речники доставляют в отдаленные поселки продовольствие, технику, стройматериалы, нефтепродукты. Организация экспедиционного завоза грузов на Подкаменную Тунгуску требует от капитанов и экипажей судов огромной ответственности и высокопрофессионального подхода к складывающимся обстоятельствам в период короткой весенней навигации. «Подготовительные работы для обеспечения качественной доставки грузов в весенний навигационный период начинаются еще зимой, - рассказывает руководитель управления грузовой и коммерческой работы АО «ЕРП» Рашид Хакимулин. – Реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение полной готовности флота пароходства для выполнения поставленных задач. Это и закуп необходимых товарно-материальных ценностей для проведения ремонта судов, и работа с потенциальными грузоотправителями по заключению договоров перевозки грузов и своевременному предъявлению грузов к перевозке. На суда пароходства, следующие в пункты назначения, расположенные на реке Подкаменная Тунгуска, отгружено более 31 тыс. тонн сухогрузов и 6 тыс. тонн нефтеналивных грузов». Основным заказчиком услуг ЕРП по завозу грузов по реке Подкаменная Тунгуска для снабжения объектов Куюмбинского месторождения является ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Кроме того, из пункта отправления «Славянка» Куюмбинского месторождения в пункт назначения Тура на реке Нижняя Тунгуска по договору с ООО «Магнат-ГМ» пароходство обязуется перевезти 9 тыс. тонн сырой нефти и 3 тыс. тонн – в пункт Ванавара по договору с ООО «КроссАрктикГрупп». Также в навигацию текущего года по программе северного завоза Енисейским пароходством будет завезено для жизнеобеспечения жителей населенных пунктов на реке Подкаменная Тунгуска порядка 7 тыс. тонн различных грузов.