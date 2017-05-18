Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 мая 2017, 16:17



Житель Норильска предстанет перед судом за сбыт наркотиков.



Просмотров:129 В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков зафиксировали доказательства реализации 23-летним местным жителем синтетических наркотических средств общим весом около трех граммов, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов подозреваемый был задержан сотрудниками норильской полиции в одном из сел Хакасии, куда выехал из Норильска уже в то время, когда в его отношении велось следствие. В его отношении следователями было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1. УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Решения суда злоумышленник дожидается под подпиской о невыезде.