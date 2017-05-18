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18 мая 2017, 16:23



Жителя Талнаха будут судить за кражу с банковской карты.



Просмотров:130 В полицию обратился 41-летний мужчина с заявлением о хищении денежных средств с его банковской карты. Под подозрение сотрудников полиции попал 24-летний житель Талнаха, с которым заявитель накануне распивал спиртное в компании общего приятеля. Стражи порядка установили, что во время приобретения продуктов и алкогольных напитков находившийся с потерпевшим злоумышленник запомнил пин-код его карты. Дождавшись, когда после застолья все его участники уснут, злоумышленник похитил банковскую карту из одежды заявителя. Зная пин-код, в течение дня он рассчитывался ею за покупки в продуктовых магазинах, а также обналичивал денежные суммы, причинив ущерб на сумму около 17 тысяч рублей. Злоумышленника задержали, и он дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.В настоящий момент расследование дела завершено. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом.