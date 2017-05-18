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18 мая 2017, 16:25



Сегодня в Норильске в Арт-холле пройдет молодежный фестиваль «STREETFest».



Просмотров:128 Его организует местная организация «Молодая гвардия Единой России». Участники фестиваля, норильские юноши и девушки, будут соревноваться в современных видах искусства: рэпе, битбоксе, брейк-дансе и других видах творчества. Идея фестиваля включает в себя пропаганду позитивных культурных направлений для молодого поколения, творческий обмен между профессионалами и самодеятельными командами, в том числе представителей уличных видов танца, создание условий для творческого роста молодежи, выявление новых «звездочек». Спонсорами фестиваля выступили киноконцертный комплекс «Синема Арт-холл», компания «Норд- Даймонд», кондитерский дом «Каравай», союз предпринимателей «Поддержка», спортивно-развлекательный комплекс «Три вершины» и ООО «Северная вода».