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18 мая 2017, 16:34



Повышение доходов и продление программ переселения обсудили на встрече главы Таймыра Сергей Ткаченко с лидерами профсоюзных организаций муниципального района.



Просмотров:134 В ходе встречи руководитель района пообщался с лидерами профсоюзного движения и ответил на заданные ему вопросы. Сергей Ткаченко представил собравшимся программу развития Таймыра на пять лет, обозначил свое видение по улучшению территории и рассказал о проделанной работе за последние три года.Затем представители трудовых коллективов обсудили направления развития социального партнерства профсоюзов Таймыра с администрацией муниципального района и работодателями, возможности дальнейшего сотрудничества с целью информирования трудовых коллективов о принятых социально значимых решениях и законодательных актах. Сергей Ткаченко отметил, что взаимодействие и сотрудничество с профсоюзными движениями необходимы, и предложил председателю профсоюза работников образования Таймыра и объединения профсоюзов Таймыра Валентине Ланшиной сформировать план работы на текущий год, какие вопросы необходимо обсудить и в каком формате. Кроме этого, темами для обсуждения стали повышение заработной платы младшему обслуживающему и учебно-вспомогательному персоналу образовательных учреждений муниципального района, продление программы переселения из районов Крайнего Севера после 2020 года и другие вопросы, касающиеся района и города.