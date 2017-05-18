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18 мая 2017, 16:48



Агентство развития Норильска официально представлено журналистскому сообществу в ходе специальной пресс-конференции.

Предполагается, что Агентство будет работать в четырех направлениях: поддерживать проекты, связанные с повышением уровня городской среды, социокультурные проекты, идеи развития туристической индустрии и предпринимательства. «Мы рассчитываем на то, что Агентство станет катализатором инициатив разных городских объединений, предпринимателей, активных неравнодушных норильчан, которые хотели бы, чтобы в городе появились новые возможности, условия для реализации идей тех, кто здесь живет и работает», - сообщила Лариса Залькова. Евгений Поздняков, руководитель администрации города Норильска отметил, что такой формат работы необычен для города, те способы и методы, которые будет использовать Агентство не заменят существующие благотворительные программы. Взаимодействие специалистов, которые будут сюда привлечены, должно дать своеобразный синергетический эффект и необходимый опыт работы в различных областях. Сейчас руководство Агентства займется набором команды для работы, определением руководителей по направлениям, чтобы уже к осени сформировать программу работы. Базироваться агентство будет в здании медиакомпании Северный город на Комсомольской, 33А, поскольку именно здесь зарегистрирован его юридический адрес. Сюда смогут приходить люди, чтобы работать над проектами. Александр Пестряков, член совета правления Агентства, поделится ближайшими планами: - «Мы серьезно и долго прорабатывали основные шаги будущей работы Агентства. Сегодня мы хотим раскрыть потенциал не только коммерческих инвестиций, но и развивать так называемые бюджетные инвестиции». В прошлом году был исследован большой объем данных, проведены экономические и социологические исследования о том, что из себя представляет Норильск, Таймыр, какие здесь есть потенциальные возможности. Поэтому стартует Агентство не с чистого листа, а с большого экспертного ресурса, который за это время был наработан. Конкретные проекты будут обсуждаться на форсайд-сессии в июле, после чего на специальной пресс-конференции руководители Агентства представят ее результаты. Уже сейчас желающие заявить о себе могут обращаться напрямую к Сергею Панченко по телефону 38-98-01. С июня на Комсомолькой, 33А появится офис Агентства, где люди смогут получать консультации и обсуждать свои проекты.

Просмотров:137 Историческое событие – регистрация некоммерческой организации «Агентство развития Норильска» - состоялось в конце апреля. Ее учредителями выступили администрация города, компания «Норникель» и благотворительный фонд Владимира Потанина. Председатель правления Агентства – Лариса Зелькова, исполнительный директор – Сергей Панченко.Предполагается, что Агентство будет работать в четырех направлениях: поддерживать проекты, связанные с повышением уровня городской среды, социокультурные проекты, идеи развития туристической индустрии и предпринимательства.«Мы рассчитываем на то, что Агентство станет катализатором инициатив разных городских объединений, предпринимателей, активных неравнодушных норильчан, которые хотели бы, чтобы в городе появились новые возможности, условия для реализации идей тех, кто здесь живет и работает», - сообщила Лариса Залькова.Евгений Поздняков, руководитель администрации города Норильска отметил, что такой формат работы необычен для города, те способы и методы, которые будет использовать Агентство не заменят существующие благотворительные программы. Взаимодействие специалистов, которые будут сюда привлечены, должно дать своеобразный синергетический эффект и необходимый опыт работы в различных областях.Сейчас руководство Агентства займется набором команды для работы, определением руководителей по направлениям, чтобы уже к осени сформировать программу работы. Базироваться агентство будет в здании медиакомпании Северный город на Комсомольской, 33А, поскольку именно здесь зарегистрирован его юридический адрес. Сюда смогут приходить люди, чтобы работать над проектами.Александр Пестряков, член совета правления Агентства, поделится ближайшими планами: - «Мы серьезно и долго прорабатывали основные шаги будущей работы Агентства. Сегодня мы хотим раскрыть потенциал не только коммерческих инвестиций, но и развивать так называемые бюджетные инвестиции».В прошлом году был исследован большой объем данных, проведены экономические и социологические исследования о том, что из себя представляет Норильск, Таймыр, какие здесь есть потенциальные возможности. Поэтому стартует Агентство не с чистого листа, а с большого экспертного ресурса, который за это время был наработан. Конкретные проекты будут обсуждаться на форсайд-сессии в июле, после чего на специальной пресс-конференции руководители Агентства представят ее результаты.Уже сейчас желающие заявить о себе могут обращаться напрямую к Сергею Панченко по телефону 38-98-01. С июня на Комсомолькой, 33А появится офис Агентства, где люди смогут получать консультации и обсуждать свои проекты.