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18 мая 2017, 16:55



«Лица улиц» дубль два. Новое издание книги, исправленное и дополненное, вышло в печать.

Второе издание книги почти в полтора раза толще первого. Туда добавлен раздел, посвященный истории строительства Оганера, раньше эта тема была практически не описана в местных краеведческих сборниках. Кроме того, появилась новая подборка современных фотографий Александра Харитонова. «Если чего-то не хватало в первом издании, так это зимних снимков Норильска. Ведь наш город большую часть времени именно заснеженный, северный, зимний. Теперь его можно увидеть в переизданной книге и таким». Презентация «Лиц улиц» намечена на начало июня, когда по воде прибудет основной тираж.

Просмотров:122 Книга журналиста «Заполярной правды» Светланы Гуниной продолжает рассказывать об истории архитектуры и строительства в Норильке. Сегодня в город прибыли первые, сигнальные экземпляры. Основной тираж – 3 тысячи книг – прибудет в Норильск с началом навигации.Второе издание книги почти в полтора раза толще первого. Туда добавлен раздел, посвященный истории строительства Оганера, раньше эта тема была практически не описана в местных краеведческих сборниках.Кроме того, появилась новая подборка современных фотографий Александра Харитонова. «Если чего-то не хватало в первом издании, так это зимних снимков Норильска. Ведь наш город большую часть времени именно заснеженный, северный, зимний. Теперь его можно увидеть в переизданной книге и таким».Презентация «Лиц улиц» намечена на начало июня, когда по воде прибудет основной тираж.