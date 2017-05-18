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18 мая 2017, 16:58



В детском саду №8 «Тундровичок» премьера - музыкальный спектакль «Три поросенка».



Просмотров:116 Актерами стали самые маленькие ребята из группы «Веселые карапузы», которым всего по два - три года. Милые розовые пятачки, виляя хвостиками, задорно играли и танцевали, справившись с ролями на пятерку. Мамой поросяткам стала воспитательница Алла Евсюкова, которая сама сшила костюмы для малышей и каждую свободную минуту посвящала репетициям. Сказку посмотрели ребята из других групп, щедро вознаградив дебютантов громкими аплодисментами.