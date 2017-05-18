Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 мая 2017, 17:35



Направление инклюзивного танца в Норильске будет развиваться и дальше.

«Он помогает ребятам и девчонкам социализироваться, расширять свои границы и возможности, развиваться не только физически, но и духовно. В планах на будущее купить две специальные коляски, в которых можно было бы танцевать и выступать, постараться подготовиться к осени и выехать еще на один фестиваль в Москву и создать еще один дуэт, а в перспективе и квартет. Есть желание подать заявку на грант Норильского никеля, чтобы получить возможность все задуманное воплотить в жизнь. Это не просто житейские желания, а потребность людей с ограниченными возможностями жить полноценной жизнью, творить и реализовывать себя, но без дополнительной помощи это невозможно, поскольку цена хорошей танцевальной коляски порядка ста тысяч рублей», - рассказала Альбина Рожкова. Председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник, добавила, что серьезную поддержку нашим танцорам оказала администрация города, которая оплатила поездку и проживание в Красноярске, тогда как другие танцоры ездили на спонсорские средства или за свой счет.

Просмотров:113 Такое решение было принято после удачного выступления норильского дуэта на международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance. Второе место в номинации «Эстрадный танец», приз зрительских симпатий, таков результат выступления дуэта «Выше неба» Ксении Руденко и Игоря Филиппова. Успех первого опыта и горячее желание самих танцоров подтолкнули председателей некоммерческих организаций и их подопечных действовать дальше. По словам Альбины Рожковой, председателя Норильского общества инвалидов, спорт дает отличную возможность для реабилитации людей с инвалидностью.«Он помогает ребятам и девчонкам социализироваться, расширять свои границы и возможности, развиваться не только физически, но и духовно. В планах на будущее купить две специальные коляски, в которых можно было бы танцевать и выступать, постараться подготовиться к осени и выехать еще на один фестиваль в Москву и создать еще один дуэт, а в перспективе и квартет. Есть желание подать заявку на грант Норильского никеля, чтобы получить возможность все задуманное воплотить в жизнь. Это не просто житейские желания, а потребность людей с ограниченными возможностями жить полноценной жизнью, творить и реализовывать себя, но без дополнительной помощи это невозможно, поскольку цена хорошей танцевальной коляски порядка ста тысяч рублей», - рассказала Альбина Рожкова.Председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник, добавила, что серьезную поддержку нашим танцорам оказала администрация города, которая оплатила поездку и проживание в Красноярске, тогда как другие танцоры ездили на спонсорские средства или за свой счет.