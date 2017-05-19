Фото новости:

9 мая - Парад

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
19 мая 2017, 10:29

Стоимость билетов на хатангское авианаправление снизится с 1 июня, а в сторону Диксона добавится еще один авиарейс.


Совещание по вопросу организации авиаперевозок на летний период 2017 года из аэропортов Диксон и Хатанга провел заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский. В работе совещания приняли участие глава Таймыра Сергей Ткаченко, его заместитель Олег Мозгунов, депутат краевого Законодательного собрания Николай Фокин. Также на совещании присутствовали министр транспорта края и его заместитель, руководство авиакомпаний «НордСтар» и «КрасАвиа», а также аэропорта Норильск, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Собравшиеся обсудили организацию авиаперевозок на территории Таймыра, необходимость увеличения количества авиарейсов в городское поселение Диксон, сельское поселение Хатанга и обратно, тарифную политику до конца этого года и в том числе в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск. Одним из важных решений совещания стало снижение стоимости билетов для жителей Таймыра на регулярных рейсах ГП КК «КрасАвиа» по маршруту Красноярск-Хатанга и обратно до 16 000 рублей, по маршруту Норильск-Хатанга и обратно до 12 000 рублей. Для сравнения, на сегодняшний день тарифы на эти направления составляют порядка 20 000 рублей и около 14 000 рублей соответственно. За новую сумму, указанную уже с учетом агентских сборов, можно будет приобрести билеты на официальных сайтах основных агентов ГП КК «КрасАвиа» и ООО «Регион-24» уже с 1 июня этого года. Снижение тарифов стало положительным итогом большой работы, которую проводило руководство Таймыра при содействии правительства края по просьбам северян, проживающих в сельском поселении Хатанга. Однако стоимость билетов на авиарейс Норильск-Хатанга еще не является окончательной, работа в этом направлении будет продолжена. В частности, министерству транспорта Красноярского края дано поручение подготовить предложения по предельно возможному снижению тарифа на услуги по перевозке пассажиров воздушным транспортом по маршруту Норильск-Хатанга. Также должна быть сформирована программа на ближайшие пять лет присутствия и развития авиакомпании «НордСтар» на рынке авиаперевозок Красноярского края. В том числе планируется организация авиарейсов новыми воздушными судами этой компании по маршруту Норильск-Хатанга. Этим летом рейсы из Норильска в Хатангу будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и средам. Также дважды, рейсом "КрасАвиа" и рейсом ООО «Сапсан», можно будет попасть из Хатанги в Красноярск и обратно напрямую. Наличие рейсов из Норильска в Хатангу, а оттуда в столицу края в период ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск актуально для всех жителей Таймыра. Ведь это еще один из вариантов возможного вылета на материк в период отпускной кампании. Также принято решение о введении на летний период этого года дополнительного авиарейса по маршруту Норильск-Диксон. Сейчас на этом направлении пока выполняется один рейс по средам. С 1 июня по 15 сентября этого года самолет из Норильска в Диксон будет летать по понедельникам и средам, обратно авиарейс Диксон-Норильск будет осуществляться по вторникам и четвергам. Тариф останется прежний - порядка 13 000 рублей. В связи с увеличением авиарейсов самолетами для выполнения программы пассажирских перевозок вертолётами между материковой и островной частями пгт. Диксон в весенний и осенний периоды межсезонья будет обеспечено дополнительное субсидирование из краевого бюджета в размере 7,5 млн рублей.
Просмотров:138
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 19 мая 2017 
16:32   Осторожно, мошенники: житель Норильска лишился 420 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты. 16:24   Репетиция накануне ЕГЭ. В норильских школах провели тренировочные мероприятия.
16:23   Виктор Толоконский прибыл в Норильск с рабочей поездкой. 15:35   Дошколята таймырского поселка Потапово отметили новоселье.
15:23   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности для школьников. 15:07   В школах Большого Норильска начинают звенеть последние звонки!
13:01   В Норильск пришел полярный день. 12:17   Кромка льда на Енисее приближается к селу Верещагино.
12:04   Количество детей-сирот в крае в 2016 году сократилось, но вопросы по защите их прав остаются. 10:51   ЕГЭ по истории станет обязательным для российских школьников в 2020 году.
10:46   Каждый сотый житель края заражен ВИЧ. При этом вирус у мужчин обнаруживается чаще, чем у женщин. 10:29   Стоимость билетов на хатангское авианаправление снизится с 1 июня, а в сторону Диксона добавится еще один авиарейс.

 18 мая 2017 
17:35   Направление инклюзивного танца в Норильске будет развиваться и дальше. 16:58   В детском саду №8 «Тундровичок» премьера - музыкальный спектакль «Три поросенка».
16:55   «Лица улиц» дубль два. Новое издание книги, исправленное и дополненное, вышло в печать. 16:48   Агентство развития Норильска официально представлено журналистскому сообществу в ходе специальной пресс-конференции.
16:34   Повышение доходов и продление программ переселения обсудили на встрече главы Таймыра Сергей Ткаченко с лидерами профсоюзных организаций муниципального района. 16:25   Сегодня в Норильске в Арт-холле пройдет молодежный фестиваль «STREETFest».
16:23   Жителя Талнаха будут судить за кражу с банковской карты. 16:17   Житель Норильска предстанет перед судом за сбыт наркотиков.
14:53   Первый караван судов Енисейского пароходства сегодня зашел на Подкаменную Тунгуску. 14:06   Сильнейшие женские сборные мира прибыли на Таймыр на международный турнир CCT Arctic Cup.
13:58   Рабочие руки для освоения Арктики. На профессии, необходимые для реализации арктических инвестиционных проектов, могут ввести госзаказ. 13:45   Более шести млрд рублей будут направлены на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов в Красноярском крае.
13:24   Тематические уроки, посвященные освоению Арктики, пройдут во всех средних школах Красноярского края. 12:43   Природоохранное законодательство по Арктической зоне нужно дорабатывать, считает депутат Госдумы Раиса Кармазина.
12:28   На полеты из Норильска бюджет Красноярского края добавит 200 млн рублей. 11:52   Обустройство Пеляткинского газоконденсатного месторождения обсудила общественность Таймыра.
11:44   В заполярной столице подведены итоги конкурса детского рисунка «350 лет Дудинке - ни дня без спорта». 11:35   «Гордое звание – спасатель» - выставка, посвященная 20-летию управления ГО и ЧС администрации муниципального района открылась в Таймырском краеведческом музее.
11:19   В Норильске участились случаи распространения поддельных денежных купюр.

 17 мая 2017 
17:23   Подрядная организация готова приступить ко второму этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы. 16:56   Норильчанам расскажут о реализации проекта «Электориум» - победителя конкурса в рамках проекта "Норникеля" «Мир новых возможностей».
16:47   Норильские энергетики готовы к отключению отопления и проведению летних ремонтных работ. 16:31   Малышей приглашают на праздник. В КДЦ «Юбилейный» состоится развлекательная программа для детей дошкольного возраста «Яркая планета «Детство».
16:27   Парламентарии Таймыра рассмотрели вопрос о проблемах, возникших на территории после объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. 16:15   В эти выходные Норильск накроет музейная ночь! Горожане телепортируются во времени и погрузятся в историю норильского транспорта.
16:06   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона. 14:57   Папа с мамой ходят в сад? Восемь консультационных центров на базе детских садов работают в НПР, два из которых в Талнахе и один в Кайеркане.
14:52   Житель Норильска предстанет перед судом за кражу у своего приятеля 240 тысяч рублей. 14:44   В Норильске подвели итоги городского этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
13:21   В июне «Маяковка» порадует норильчан премьерой водевиля «Кошмар на улице Лурсин». 12:54   В Норильске одаренные старшеклассники смогут обучаться в специализированном классе третьего лицея естественнонаучного направления.
12:45   Кромка льда на Енисее находится в 840 км от Дудинки. 12:10   Изделия из оленьего рога и бивня мамонта таймырского костореза представлены на выставке в Дудинке.
11:47   Авиакомпания NordStar вновь стала лидером по пунктуальности в Домодедово. 11:33   Новыми помещениями и обновленным творческим составом дудинский городской Центр народного творчества порадовал горожан на фестивале «Семейная мозаика».
11:19   Трое злоумышленников обокрали квартиру жителя Талнаха, за что поплатились собственной свободой. 11:08   В Норильске за кражу кабеля пойдет под суд житель Челябинской области.

 16 мая 2017 
18:08   Хранители истории получили подарки от «Заполярки».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх