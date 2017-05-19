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19 мая 2017, 10:29



Стоимость билетов на хатангское авианаправление снизится с 1 июня, а в сторону Диксона добавится еще один авиарейс.



Просмотров:138 Совещание по вопросу организации авиаперевозок на летний период 2017 года из аэропортов Диксон и Хатанга провел заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский. В работе совещания приняли участие глава Таймыра Сергей Ткаченко, его заместитель Олег Мозгунов, депутат краевого Законодательного собрания Николай Фокин. Также на совещании присутствовали министр транспорта края и его заместитель, руководство авиакомпаний «НордСтар» и «КрасАвиа», а также аэропорта Норильск, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Собравшиеся обсудили организацию авиаперевозок на территории Таймыра, необходимость увеличения количества авиарейсов в городское поселение Диксон, сельское поселение Хатанга и обратно, тарифную политику до конца этого года и в том числе в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск. Одним из важных решений совещания стало снижение стоимости билетов для жителей Таймыра на регулярных рейсах ГП КК «КрасАвиа» по маршруту Красноярск-Хатанга и обратно до 16 000 рублей, по маршруту Норильск-Хатанга и обратно до 12 000 рублей. Для сравнения, на сегодняшний день тарифы на эти направления составляют порядка 20 000 рублей и около 14 000 рублей соответственно. За новую сумму, указанную уже с учетом агентских сборов, можно будет приобрести билеты на официальных сайтах основных агентов ГП КК «КрасАвиа» и ООО «Регион-24» уже с 1 июня этого года. Снижение тарифов стало положительным итогом большой работы, которую проводило руководство Таймыра при содействии правительства края по просьбам северян, проживающих в сельском поселении Хатанга. Однако стоимость билетов на авиарейс Норильск-Хатанга еще не является окончательной, работа в этом направлении будет продолжена. В частности, министерству транспорта Красноярского края дано поручение подготовить предложения по предельно возможному снижению тарифа на услуги по перевозке пассажиров воздушным транспортом по маршруту Норильск-Хатанга. Также должна быть сформирована программа на ближайшие пять лет присутствия и развития авиакомпании «НордСтар» на рынке авиаперевозок Красноярского края. В том числе планируется организация авиарейсов новыми воздушными судами этой компании по маршруту Норильск-Хатанга. Этим летом рейсы из Норильска в Хатангу будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и средам. Также дважды, рейсом "КрасАвиа" и рейсом ООО «Сапсан», можно будет попасть из Хатанги в Красноярск и обратно напрямую. Наличие рейсов из Норильска в Хатангу, а оттуда в столицу края в период ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск актуально для всех жителей Таймыра. Ведь это еще один из вариантов возможного вылета на материк в период отпускной кампании. Также принято решение о введении на летний период этого года дополнительного авиарейса по маршруту Норильск-Диксон. Сейчас на этом направлении пока выполняется один рейс по средам. С 1 июня по 15 сентября этого года самолет из Норильска в Диксон будет летать по понедельникам и средам, обратно авиарейс Диксон-Норильск будет осуществляться по вторникам и четвергам. Тариф останется прежний - порядка 13 000 рублей. В связи с увеличением авиарейсов самолетами для выполнения программы пассажирских перевозок вертолётами между материковой и островной частями пгт. Диксон в весенний и осенний периоды межсезонья будет обеспечено дополнительное субсидирование из краевого бюджета в размере 7,5 млн рублей.