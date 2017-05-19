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19 мая 2017, 10:46



Каждый сотый житель края заражен ВИЧ. При этом вирус у мужчин обнаруживается чаще, чем у женщин.



Просмотров:123 В ближайшее воскресенье будет отмечаться Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на 1 января текущего года в Красноярском крае зарегистрирован 30 761 случай ВИЧ-инфекции. В среднем на сто тысяч населения вирус имеется у 1076 человек. Эксперты отмечают, что это на 12% ниже показателя по Сибирскому федеральному округу, сообщает НИА-Красноярск. Причем 73,4% (22 591 случай) от всех случаев ВИЧ-инфекции в крае распределены по шести территориям. Неблагополучные в этом плане являются города Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Енисейск, Енисейский и Уярский районы.Чаще всего ВИЧ обнаруживается у мужчин (63,3%). Специалисты отмечают также взросление эпидемии ВИЧ-инфекции. Чуть более 50% приходится на лиц старше 30 лет, 47,8% - 15-30 лет.По данным пресс-службы Роспотребнадзора, чаще всего причиной заражения становится употребление наркотиков (58,5% от общего числа инфицированных). Однако постоянно увеличивается и число лиц, получивших ВИЧ при половом контакте. В рамках Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа, в регионе пройдут семинары для повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции.