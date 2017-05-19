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19 мая 2017, 10:51



ЕГЭ по истории станет обязательным для российских школьников в 2020 году.



Просмотров:128 Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на лекции «Роль и место науки и образования в сегодняшней России. Вызовы и перспективы»: «В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше». Как сообщает НИА-Красноярск, на сегодняшний день в России два обязательных ЕГЭ — математика и русский язык. В 2020 году к ним добавится история, а еще через пару лет, в 2022 году, этот список пополнится третьим экзаменом — иностранным языком. Напомним, с 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы, при этом есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы.