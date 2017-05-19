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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:32 Осторожно, мошенники: житель Норильска лишился 420 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты.
16:24 Репетиция накануне ЕГЭ. В норильских школах провели тренировочные мероприятия.
16:23 Виктор Толоконский прибыл в Норильск с рабочей поездкой.
15:35 Дошколята таймырского поселка Потапово отметили новоселье.
15:23 В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности для школьников.
15:07 В школах Большого Норильска начинают звенеть последние звонки!
13:01 В Норильск пришел полярный день.
12:17 Кромка льда на Енисее приближается к селу Верещагино.
12:04 Количество детей-сирот в крае в 2016 году сократилось, но вопросы по защите их прав остаются.
10:51 ЕГЭ по истории станет обязательным для российских школьников в 2020 году.
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