Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 мая 2017, 12:04



Количество детей-сирот в крае в 2016 году сократилось, но вопросы по защите их прав остаются.



Просмотров:116 Накануне в Законодательном собрании края на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике обсуждались вопросы защиты прав детей и работы органов опек. Прежде всего депутаты хотели услышать, изменилась ли ситуация за предыдущий год, с момента прошлого доклада уполномоченного по правам ребенка. Тогда правительству края были даны поручения: изменить численность органов опеки и попечительства, актуализировать законодательство в этой сфере и тщательнее контролировать то, как выделяется жилье для детей-сирот, сообщает НИА-Красноярск. Как рассказала министр образования края Светлана Маковская, работа по профилактике социального сиротства и устройству детей-сирот дала свои результаты. Доля сирот, воспитывающихся в замещающих семьях, увеличилась за год до 82,7% (на 1 января 2015 года — 75,7%). Кроме того, в целом уменьшилось число сирот, данные о которых содержатся в региональном банке. В конце 2016 года на учете состояло 2656 детей — на 31,8% меньше, чем в 2014 году. Тем не менее на сегодняшний день по-прежнему не хватает специалистов, которые бы занимались проблемами детей. Также, по словам министра, ведомством был усилен контроль за обеспечением сирот жильем: введен ежемесячный мониторинг, проведено 15 выездных проверок того, как свои полномочия в этой области выполняют органы местного самоуправления. Самым проблемным стал вопрос о законодательстве в сфере защиты прав детей. По словам Светланы Маковской, оно устарело и не решает главного: кто должен в целом заниматься опекой детей. Пока эти функции выполняет министерство образования. Также полномочия возложены на местное самоуправление, где в разных муниципальных образованиях нет единого подхода к оказанию помощи семьям. На заседании комитета прозвучали предложения о создании единого краевого органа опеки и попечительства. По мнению председателя комитета Юрия Данильченко, эту работу следует возложить на министерство социальной политики, потому что она связана не с образованием, а с социальной поддержкой детей-сирот. Он предложил впоследствии вернуться к обсуждению этого вопроса, а также принять к сведению доклад министра, но отметить в постановлении ряд поручений, которые не были должным образом исполнены. Далее депутаты заслушали доклад уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой. Она отметила, что есть вопросы к работе судебных приставов. На ее взгляд, они не используют все меры, чтобы принудить должников выплачивать алименты и таким образом нарушают права детей. По результатам обсуждений народные избранники рекомендовали рассмотреть доклад на ближайшей сессии Законодательного собрания.