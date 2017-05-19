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19 мая 2017, 12:17



Кромка льда на Енисее приближается к селу Верещагино.



Просмотров:151 По информации управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, по состоянию на 08.00 утра 19 мая в районе города Дудинки уровень воды на реке Енисей находится на отметке 6,24 м. За сутки вода поднялась на 20 см. В прошлом году в это время уровень воды в районе заполярной столицы был ниже на 35 см. В поселке Потапово уровень воды поднялся за сутки на 21 см и сейчас находится на отметке 2,46 м. Кромка льда на Енисее приближается к селу Верещагино, до Дудинки ледоходу еще предстоит преодолеть 780 км.