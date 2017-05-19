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19 мая 2017, 15:07



В школах Большого Норильска начинают звенеть последние звонки!



Просмотров:116 Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность участников торжеств во время проведения последних звонков в школах города будут 42 сотрудника органов внутренних дел, а также представители частных охранных организаций. С 19 по 22 мая в 42 общеобразовательных организациях Норильска пройдут последние звонки более чем для 3 тысяч выпускников, в том числе для 1,2 тысячи одиннадцатиклассников и 2,1 тысячи учеников 9-х классов. Уже сегодня праздничные мероприятия проходят в трех школах города, включая школу № 24 в поселке Снежногорск, 20 мая последние звонки прозвенят в остальных учебных заведениях, 22 мая самый последний звонок в этом учебном году раздастся в школе № 6. В период подготовки и проведения последних звонков за каждым учебным заведением закреплены инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой службы. На входе в места проведения праздничных мероприятий стражи порядка будут досматривать горожан с использованием ручных металлоискателей, пресекая попытки пронести алкогольные напитки, стеклянную тару и колюще-режущие предметы. Полицейские уже провели профилактические беседы с представителями школ по недопущению распития алкогольных и спиртосодержащих напитков учениками. В случае если сотрудники органов внутренних дел заметят школьников в состоянии опьянения, в отношении их родителей и самих подростков, достигших 16 лет, будут применены меры административного характера, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.