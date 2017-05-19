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19 мая 2017, 15:23



В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности для школьников.

Так, сегодня заключительные беседы в текущем учебном году с учащимися нескольких классов школы №1 провел инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД по г. Норильску лейтенант полиции Богдан Федоровский. Госавтоинспектор подробно рассказал школьникам о том, в какие дорожные «ловушки» может попасть пешеход, с какой опасностью можно столкнуться, переходя дорогу по переходу, и как необходимо вести себя во время прогулок во дворах. Кроме того, страж дорожного порядка напомнил детям правила поведения в общественном транспорте. Взрослым сотрудники ГИБДД напоминают: чтобы ребенок грамотно использовал полученные им знания в области безопасности движения в повседневной жизни и соблюдал Правила дорожного движения, пример в неукоснительном им следовании в первую очередь ему должны подавать родители. Уважаемые родители, помните: вы в ответе за жизнь и здоровье своих детей!

Просмотров:103 В рамках второго этапа «Декады дорожной безопасности детей» и в преддверии летних каникул дорожные полицейские посетили школы Норильска, чтобы напомнить учащимся о правилах безопасного поведения на дорогах, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Так, сегодня заключительные беседы в текущем учебном году с учащимися нескольких классов школы №1 провел инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД по г. Норильску лейтенант полиции Богдан Федоровский.Госавтоинспектор подробно рассказал школьникам о том, в какие дорожные «ловушки» может попасть пешеход, с какой опасностью можно столкнуться, переходя дорогу по переходу, и как необходимо вести себя во время прогулок во дворах. Кроме того, страж дорожного порядка напомнил детям правила поведения в общественном транспорте.Взрослым сотрудники ГИБДД напоминают: чтобы ребенок грамотно использовал полученные им знания в области безопасности движения в повседневной жизни и соблюдал Правила дорожного движения, пример в неукоснительном им следовании в первую очередь ему должны подавать родители. Уважаемые родители, помните: вы в ответе за жизнь и здоровье своих детей!