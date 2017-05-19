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19 мая 2017, 15:35



Дошколята таймырского поселка Потапово отметили новоселье.

Напомним, в июле прошлого года в результате пожара сгорело деревянное здание школы. Тогда было принято управленческое решение разместить школу в здании детского сада, проведя незначительную перепланировку. Учебный процесс в Потапово начался вовремя, главное, сельских ребят не пришлось увозить в дудинскую школу-интернат. Однако, услуги по предоставлению дошкольного образования пришлось временно приостановить. Для решения этой проблемы нынешний Глава Таймыра Сергей Ткаченко инициировал срочное строительство двух домов для жилья педагогов и размещения дошкольных групп. На сегодняшний день дошколята размещены в новом здании площадью 114 кв. метров. В здании своя котельная, отопление, автономные канализация и система водоснабжения. В построенном соседнем доме значительно раньше, еще до нового года, получили жилье пять педагогов. Сельчане очень обрадовались столь скорому решению вопроса. Сегодня 24 ребенка в возрасте от двух до семи лет снова имеют возможность посещать детский сад. С ними работают три воспитателя, двое из которых имеют 25-летний опыт педагогической деятельности, три помощника воспитателя и другие сотрудники, всего 15 человек. Несмотря на высокую стоимость строительства в условиях крайнего севера, труднодоступности территорий, изношенные здания образовательных учреждений поселков постепенно заменяются на новые. В районе действует план поэтапной модернизации инфраструктуры образовательных учреждений, функционирующих в сельской местности муниципального района, до 2030 года. Согласно ему, в ближайшие годы в посёлке Потапово будет строиться школа-комплекс, в здании которой разместятся и школьники, и дошкольные группы. А дом, где сегодня расположились дошколята, станет жильем для педагогов.

Просмотров:96 Новоселье отметили 24 потаповских ребятишек «детсадовского» возраста и коллектив сотрудников из 15 человек, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Напомним, в июле прошлого года в результате пожара сгорело деревянное здание школы. Тогда было принято управленческое решение разместить школу в здании детского сада, проведя незначительную перепланировку. Учебный процесс в Потапово начался вовремя, главное, сельских ребят не пришлось увозить в дудинскую школу-интернат. Однако, услуги по предоставлению дошкольного образования пришлось временно приостановить. Для решения этой проблемы нынешний Глава Таймыра Сергей Ткаченко инициировал срочное строительство двух домов для жилья педагогов и размещения дошкольных групп.На сегодняшний день дошколята размещены в новом здании площадью 114 кв. метров. В здании своя котельная, отопление, автономные канализация и система водоснабжения.В построенном соседнем доме значительно раньше, еще до нового года, получили жилье пять педагогов. Сельчане очень обрадовались столь скорому решению вопроса. Сегодня 24 ребенка в возрасте от двух до семи лет снова имеют возможность посещать детский сад. С ними работают три воспитателя, двое из которых имеют 25-летний опыт педагогической деятельности, три помощника воспитателя и другие сотрудники, всего 15 человек.Несмотря на высокую стоимость строительства в условиях крайнего севера, труднодоступности территорий, изношенные здания образовательных учреждений поселков постепенно заменяются на новые. В районе действует план поэтапной модернизации инфраструктуры образовательных учреждений, функционирующих в сельской местности муниципального района, до 2030 года. Согласно ему, в ближайшие годы в посёлке Потапово будет строиться школа-комплекс, в здании которой разместятся и школьники, и дошкольные группы. А дом, где сегодня расположились дошколята, станет жильем для педагогов.