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19 мая 2017, 16:23



Виктор Толоконский прибыл в Норильск с рабочей поездкой.

В программе первого дня пребывания совещание по вопросу реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Алыкель», посещение строительной площадки перинатального центра и обсуждение на расширенном совещании хода строительных работ на объекте. Также губернатор встретися с руководством Заполярного филиала «Норникеля», осмотрит строительства храмового комплекса в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития города с руководителями структурных подразделений администрации Норильска и депутатами городского Совета. Вечером у губернатора запланирован прием жителей по личным вопросам. Второй день поездки будет посвящен работе в Дудинке. Там Виктор Толоконский также проведет совещание с властями Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам социально-экономического развития территории в 2017 году. Также планируется, что Губернатор побывает в ледовом дворце «Таймыр», осмотрит экспозицию «Этническое подворье» и примет участие в торжественном открытии международного турнира по керлингу среди женских команд.

Просмотров:115 В течение двух дней Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский будет работать в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.В программе первого дня пребывания совещание по вопросу реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Алыкель», посещение строительной площадки перинатального центра и обсуждение на расширенном совещании хода строительных работ на объекте. Также губернатор встретися с руководством Заполярного филиала «Норникеля», осмотрит строительства храмового комплекса в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития города с руководителями структурных подразделений администрации Норильска и депутатами городского Совета. Вечером у губернатора запланирован прием жителей по личным вопросам.Второй день поездки будет посвящен работе в Дудинке. Там Виктор Толоконский также проведет совещание с властями Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам социально-экономического развития территории в 2017 году.Также планируется, что Губернатор побывает в ледовом дворце «Таймыр», осмотрит экспозицию «Этническое подворье» и примет участие в торжественном открытии международного турнира по керлингу среди женских команд.