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19 мая 2017, 16:24



Репетиция накануне ЕГЭ. В норильских школах провели тренировочные мероприятия.

Процедура апробации происходит каждый год за две недели до проведения госэкзаменов. В ней принимают участие команды учителей и инструкторов, которые задействованы в организационном процессе на экзаменах в 11-х классах. Всего таких экзаменационных пунктов в НПР – 10. Технология проведения репетиционных экзаменов, содержание материалов и форма бланков на апробации обычно максимально приближены к настоящему, или, как говорят специалисты, оригинальному экзамену. Апробация дала положительные результаты, с заданиями все справились. Члены комиссий, согласно регламенту и строгому алгоритму действий на ЕГЭ, отрепетировали, как вскрывать доставочные пакеты и индивидуальные конверты участников ЕГЭ, которые должны заполнять ребята, как подключить диски с заданиями, запустить программу и распечатать искомые материалы и т.д. На сегодняшний день известно, что к ЕГЭ допущены все 1270 выпускников, успешно написавших сочинение по русскому языку. ЕГЭ по выбору в цифрах в Норильске выглядит так: математику профильную предпочли 802 человека, базовую - 1208 учеников. Физику выбрали 385 выпускников, химию – 147, информатику – 133, биологию – 227, историю – 229, обществознание – 680, английский язык – 107 человек. Менее востребована оказалась литература, этот предмет будут сдавать 86 ребят, и география – 25 человек. На последнем месте немецкий язык – его выбрал всего один выпускник.

Просмотров:93 ЕГЭ стартуют уже 29 мая. В норильских школах, как и по всей России, для учителей прошли тренировочные мероприятия - в аудиториях, где будут сдаваться ЕГЭ, прошла апробация печати контрольно-измерительных материалов, их сканирования и других подготовительных действий, влияющих на успех сдачи ЕГЭ.Процедура апробации происходит каждый год за две недели до проведения госэкзаменов. В ней принимают участие команды учителей и инструкторов, которые задействованы в организационном процессе на экзаменах в 11-х классах. Всего таких экзаменационных пунктов в НПР – 10.Технология проведения репетиционных экзаменов, содержание материалов и форма бланков на апробации обычно максимально приближены к настоящему, или, как говорят специалисты, оригинальному экзамену. Апробация дала положительные результаты, с заданиями все справились.Члены комиссий, согласно регламенту и строгому алгоритму действий на ЕГЭ, отрепетировали, как вскрывать доставочные пакеты и индивидуальные конверты участников ЕГЭ, которые должны заполнять ребята, как подключить диски с заданиями, запустить программу и распечатать искомые материалы и т.д.На сегодняшний день известно, что к ЕГЭ допущены все 1270 выпускников, успешно написавших сочинение по русскому языку.ЕГЭ по выбору в цифрах в Норильске выглядит так: математику профильную предпочли 802 человека, базовую - 1208 учеников. Физику выбрали 385 выпускников, химию – 147, информатику – 133, биологию – 227, историю – 229, обществознание – 680, английский язык – 107 человек. Менее востребована оказалась литература, этот предмет будут сдавать 86 ребят, и география – 25 человек. На последнем месте немецкий язык – его выбрал всего один выпускник.