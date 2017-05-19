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19 мая 2017, 16:32



Осторожно, мошенники: житель Норильска лишился 420 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя района Талнах, который был обманут неизвестным. Полицейские установили, что мужчина разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже дачного участка. На связь с ним вышел потенциальный «покупатель», которому 56-летний норильчанин сообщил все данные своей банковской карты для перечисления ему средств, в результате чего лишился более 420 тысяч рублей со своего банковского счета, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Полицейские предупреждают: принимая решение о размещении объявления о продаже товара по объявлению в сети Интернет, помните о несложных мерах безопасности. Нельзя передавать посторонним реквизиты банковских карт, не вводите параметры своей банковской карты на непроверенных сайтах. Помните, что, предоставляя номер своей карты и код подтверждения (цифры на обратной стороне), вы даете возможность списать любую сумму денег со своего счета. Если оплата ведется только путем расчета кредитной картой, то полицейские рекомендуют завести отдельную банковскую карту для покупок через интернет и не держать на ней значительных денежных сумм.

Просмотров:132 Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при покупке или продаже товаров в сети Интернет и не подвергать себя опасности со стороны мошенников.В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя района Талнах, который был обманут неизвестным. Полицейские установили, что мужчина разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже дачного участка. На связь с ним вышел потенциальный «покупатель», которому 56-летний норильчанин сообщил все данные своей банковской карты для перечисления ему средств, в результате чего лишился более 420 тысяч рублей со своего банковского счета, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.Полицейские предупреждают: принимая решение о размещении объявления о продаже товара по объявлению в сети Интернет, помните о несложных мерах безопасности. Нельзя передавать посторонним реквизиты банковских карт, не вводите параметры своей банковской карты на непроверенных сайтах. Помните, что, предоставляя номер своей карты и код подтверждения (цифры на обратной стороне), вы даете возможность списать любую сумму денег со своего счета. Если оплата ведется только путем расчета кредитной картой, то полицейские рекомендуют завести отдельную банковскую карту для покупок через интернет и не держать на ней значительных денежных сумм.