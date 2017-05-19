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19 мая 2017, 16:32

Осторожно, мошенники: житель Норильска лишился 420 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты.


Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при покупке или продаже товаров в сети Интернет и не подвергать себя опасности со стороны мошенников.
В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя района Талнах, который был обманут неизвестным. Полицейские установили, что мужчина разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже дачного участка. На связь с ним вышел потенциальный «покупатель», которому 56-летний норильчанин сообщил все данные своей банковской карты для перечисления ему средств, в результате чего лишился более 420 тысяч рублей со своего банковского счета, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
Полицейские предупреждают: принимая решение о размещении объявления о продаже товара по объявлению в сети Интернет, помните о несложных мерах безопасности. Нельзя передавать посторонним реквизиты банковских карт, не вводите параметры своей банковской карты на непроверенных сайтах. Помните, что, предоставляя номер своей карты и код подтверждения (цифры на обратной стороне), вы даете возможность списать любую сумму денег со своего счета. Если оплата ведется только путем расчета кредитной картой, то полицейские рекомендуют завести отдельную банковскую карту для покупок через интернет и не держать на ней значительных денежных сумм.

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    Список новостей

 19 мая 2017 
16:32   Осторожно, мошенники: житель Норильска лишился 420 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты. 16:24   Репетиция накануне ЕГЭ. В норильских школах провели тренировочные мероприятия.
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15:23   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности для школьников. 15:07   В школах Большого Норильска начинают звенеть последние звонки!
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 18 мая 2017 
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16:23   Жителя Талнаха будут судить за кражу с банковской карты. 16:17   Житель Норильска предстанет перед судом за сбыт наркотиков.
14:53   Первый караван судов Енисейского пароходства сегодня зашел на Подкаменную Тунгуску. 14:06   Сильнейшие женские сборные мира прибыли на Таймыр на международный турнир CCT Arctic Cup.
13:58   Рабочие руки для освоения Арктики. На профессии, необходимые для реализации арктических инвестиционных проектов, могут ввести госзаказ. 13:45   Более шести млрд рублей будут направлены на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов в Красноярском крае.
13:24   Тематические уроки, посвященные освоению Арктики, пройдут во всех средних школах Красноярского края. 12:43   Природоохранное законодательство по Арктической зоне нужно дорабатывать, считает депутат Госдумы Раиса Кармазина.
12:28   На полеты из Норильска бюджет Красноярского края добавит 200 млн рублей. 11:52   Обустройство Пеляткинского газоконденсатного месторождения обсудила общественность Таймыра.
11:44   В заполярной столице подведены итоги конкурса детского рисунка «350 лет Дудинке - ни дня без спорта». 11:35   «Гордое звание – спасатель» - выставка, посвященная 20-летию управления ГО и ЧС администрации муниципального района открылась в Таймырском краеведческом музее.
11:19   В Норильске участились случаи распространения поддельных денежных купюр.

 17 мая 2017 
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16:47   Норильские энергетики готовы к отключению отопления и проведению летних ремонтных работ. 16:31   Малышей приглашают на праздник. В КДЦ «Юбилейный» состоится развлекательная программа для детей дошкольного возраста «Яркая планета «Детство».
16:27   Парламентарии Таймыра рассмотрели вопрос о проблемах, возникших на территории после объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. 16:15   В эти выходные Норильск накроет музейная ночь! Горожане телепортируются во времени и погрузятся в историю норильского транспорта.
16:06   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона. 14:57   Папа с мамой ходят в сад? Восемь консультационных центров на базе детских садов работают в НПР, два из которых в Талнахе и один в Кайеркане.
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 16 мая 2017 
18:08   Хранители истории получили подарки от «Заполярки».




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