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22 мая 2017, 11:16



Две российские команды взошли на пьедестал почета на церемонии закрытия Международного турнира по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup’17.



Просмотров:96 Состязания проходили с 19 по 21 мая в столице Таймыра на ледовой арене «Таймыр». За звание лучших боролись сильнейшие команды стран арктического побережья: России (три команды, в том числе от Красноярского края), Швеции, США, Канады и Финляндии. Также в турнире приняла участие команда Швейцарии. Уже в первых турах российские команды показали хорошую игру: дружина Сидоровой разгромила команду США 7:1, а красноярская команда Веневцевой выиграла у сборной Швеции со счетом 8:5. Правда, тут же уступила российской сборной. В четвертом туре, уверенно стремясь к победе, команда Анны Сидоровой расправилась со швейцарками 8:0. За третье место борьбу вели команда Виктории Моисеевой и девушки из Швейцарии. Игра была очень напряженная, но наши девушки все же вырвали победу – 5:4. За золото боролись дружина Анны Сидоровой и команда Канады. Здесь наши девушки не оставили канадкам никаких шансов - 5:3. Эта победа была особенно приятной на фоне проигрыша наших хоккеистов канадцам на чемпионате мира. На церемонии закрытия команда Анны Сидоровой получила главный приз – Кубок международного турнира по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup’17. Награды получили и призеры, занявшие второе и третье места. Организаторы мероприятия поощрили также всех спортсменов, принявших участие в турнире. После торжественной части перед гостями соревнований выступили приезжие артисты, показавшие файер-шоу, и местные исполнители, представившие культуру народов Севера.