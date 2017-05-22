Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 мая 2017, 11:34



Таймыр с рабочим визитом посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.



Просмотров:92 Столицу Таймыра посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. В Дудинке он встретился с главой муниципального района Сергеем Ткаченко, а также провел совещание с руководителями структурных подразделений администрации муниципального района. В совещании также приняли участие заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский, заместитель председателя Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Семен Пальчин, депутат Законодательного собрания края Николай Фокин, глава Дудинки Юрий Гурин, заместители главы муниципального района по профильным направлениям, депутаты районного и городского Советов, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Сергей Ткаченко выступил с докладом об основных итогах деятельности органов местного самоуправления муниципального района, а также направлениях и первоочередных задачах на ближайшие пять лет. Отдельное внимание в своем выступлении он уделил оленеводству, представив губернатору концепцию развития этой отрасли на территории Таймыра. Далее Виктор Толоконский провел прием граждан по личным вопросам. Завершился рабочий визит губернатора края участием в церемонии открытия Международного турнира по керлингу среди женских команд CCT Arctic Cup’17.