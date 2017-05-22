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22 мая 2017, 12:20



Теплоход «Близняк» готовится к вводу в эксплуатацию. Он будет возить пассажиров по маршруту Дудинка - Красноярск.



Просмотров:76 Пассажировместимость теплохода – 197 человек. Готовность теплохода к работе проверили глава Таймыра Сергей Ткаченко, его заместитель Олег Мозгунов и депутат краевого Законодательного собрания Николай Фокин в составе комиссии, возглавляемой заместителем председателя правительства Красноярского края Юрием Захаринским. Члены комиссии отметили, что на теплоходе уже завершены отделочные работы, заканчивается покраска корпуса. В данный момент проводится тестирование нового оборудования, идет настройка средств связи, средств безопасности и узлов механизмов. К работе уже готова команда в составе 23 человек, все специалисты речного флота с опытом работы. Члены комиссии остались довольны увиденным. Было принято решение, что в начале июня они еще раз посетят теплоход «Близняк», состоится приемка речного судна и его ввод в эксплуатацию, отмечается на сайте Таймырского муниципального района. Летом этого года теплоход «Близняк» будет осуществлять прямые рейсы по направлению Дудинка - Красноярск и обратно. В июне в продаже появятся билеты, стоимость которых не будет отличаться от тарифов теплоходов, которые уже эксплуатируются в данном направлении. Напомним, на линии Красноярск – Дудинка – Красноярск в 2017 году будут курсировать пассажирские теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» пассажировместимостью 250 человек каждый. Билеты на них имеются в свободной продаже.