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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:59 Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя
14:24 Для норильчан, нуждающихся в медицинской помощи за пределами Норильска, зарезервированы билеты на период реконструкции взлетно-посадочной полосы.
13:04 Три золота, серебро, бронза, Гран-при и три спецдиплома. Молодежная сборная Красноярского края успешно выступила на всероссийском студенческом фестивале.
12:39 «Норникель» организовал дискуссию о правовом регулировании экологической деятельности предприятий.
12:30 Уровень воды на Енисее в районе Дудинки на один метр выше, чем был в этот же день в прошлом году.
12:20 Теплоход «Близняк» готовится к вводу в эксплуатацию. Он будет возить пассажиров по маршруту Дудинка - Красноярск.
11:34 Таймыр с рабочим визитом посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
11:16 Две российские команды взошли на пьедестал почета на церемонии закрытия Международного турнира по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup’17.
16:32 Осторожно: мошенники! Житель Норильска лишился 420 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты.
16:24 Репетиция накануне ЕГЭ. В норильских школах провели тренировочные мероприятия.
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