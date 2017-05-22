Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 мая 2017, 12:30



Уровень воды на Енисее в районе Дудинки на один метр выше, чем был в этот же день в прошлом году.



Просмотров:81 По информации управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, сегодня по состоянию на 08.00 утра уровень воды на реке Енисей в районе Дудинки составил 7 м 30 см. За сутки вода поднялась на 34 см. В прошлом году в это время уровень воды в районе заполярной столицы был ниже на один метр. В поселке Потапово уровень воды поднялся за сутки на 36 см и сейчас – 3 м 26 см. Кромка льда на Енисее находится в 23 км ниже села Татарское, в 665 км от Дудинки. В связи с повышением уровня воды на реке Енисей и появлением заберегов управление по делам ГО и ЧС администрации муниципального района рекомендует воздержаться от выхода на лед.