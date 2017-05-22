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22 мая 2017, 12:39



«Норникель» организовал дискуссию о правовом регулировании экологической деятельности предприятий.



Просмотров:84 Как сделать регулирование экологической деятельности предприятий наиболее эффективным - эта важнейшая для государства и крупного бизнеса тема обсуждалась 18 мая на дискуссионной сессии, организованной «Норникелем» совместно с юридической компанией «Пепеляев Групп» в рамках VII Петербургского международного юридического форума, сообщает пресс-служба «Норникеля». В дискуссии приняли участие представители Минприроды, Минэкономразвития, профильного комитета РСПП, научного сообщества, а также крупного бизнеса. Модераторами выступили директор правового департамента «Норникеля» Александр Завтрик и управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев. Основные темы обсуждения – наиболее актуальные для крупного бизнеса вопросы, связанные с регулированием экологической деятельности. Речь шла о том, на какие меры должно опираться государство при решении экологических проблем: административные или экономические, какие решения должны приниматься в области административного регулирования, достаточны ли экономические стимулы для природоохранной деятельности, каковы оптимальные механизмы налогового стимулирования экологизации предприятий и многие другие вопросы. Гости дискуссионной сессии стали полноценными участниками обсуждения: им было предложено проголосовать за те или иные меры, связанные со стимулированием экологической деятельности предприятий. Эти вопросы ранее были заданы широкому кругу экспертов в области экологического права, в том числе участникам научно-практического круглого стола, состоявшегося в Красноярске на базе Сибирского федерального университета 12 мая. И участники дискуссионной сессии в зале, и предварительно опрошенные эксперты отметили необходимость большего использования в законодательстве экономико-правовых стимулов со стороны государства для решения острых экологических проблем. Большинство респондентов высказались также против повышения административной ответственности за нарушение экологических требований. Эксперты согласились, что стимулировать нужно не только внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), но и иную деятельность, направленную на улучшение экологической обстановки. Участники дискуссии поддержали необходимость упрощения процедур получения разрешительных документов в сфере экологии, введение для НДТ и иных природоохранных объектов «инвестиционной» льготы, позволяющей уменьшать налогооблагаемую прибыль на капитальные затраты природоохранного назначения с последующей ускоренной амортизацией. Кроме того, большинство из них согласились, что требуются изменения действующего законодательства для придания реального стимулирующего эффекта механизму корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Выводы, сформулированные участниками дискуссии в качестве рекомендаций по совершенствованию экологического законодательства, будут направлены в профильные государственные ведомства. Александр Завтрик так прокомментировал прошедшее мероприятие: «Одна из ключевых задач государства - создание оптимальной нормативно-правовой среды для поддержания устойчивого баланса между промышленным ростом и качеством окружающей среды. Её решение невозможно без тесного взаимодействия всех заинтересованных участников – государства, бизнес-сообщества и независимых экспертов. Наша дискуссионная сессия стала отличной площадкой для экспертного обсуждения правовых механизмов, стимулирующих минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, а также позволила выработать конкретные шаги по совершенствованию экологического законодательства». Сергей Пепеляев указал на одну из ключевых задач по совершенствованию экологического законодательства: «Природоресурсные платежи – важный правовой инструмент заботы о природе, стимулирующий бизнес относиться к ней бережно. Они должны соответствовать двум критериям: средства должны расходоваться на экологические программы, а порядок расчета должен учитывать инвестиции плательщика в промышленную экологию. Однако оба критерия в России не выполняются, поступившие средства обезличиваются и расходуются на что угодно. Платежам необходимо вернуть их основное назначение – стимулирующее, чтобы они перестали считаться банальным фискальным обременением».