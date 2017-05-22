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22 мая 2017, 13:04



Три золота, серебро, бронза, Гран-при и три спецдиплома. Молодежная сборная Красноярского края успешно выступила на всероссийском студенческом фестивале.



Просмотров:75 XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» прошел в Туле и Москве. Сборная студенческих талантов Красноярского края успешно выступила в 12 творческих номинациях, среди которых народные, современные и уличные танцевальные направления, инструментальная музыка, а также оригинальный жанр, сообщает НИА-Красноярск. «Красная машина» (такое неофициальное название в прошлом году дали краевой сборной члены жюри на "Студвесне" в Казани) вновь побила собственный рекорд, заслужив в 2017 году 9 наград. Первое место в номинации «Уличные танцы» завоевала фанк-группа «Точки», золото у вокалистов Анастасии Парамоновой и Виктории Юхно в номинациях «Инструментальная музыка. Соло» и «Народный вокал. Соло», «серебро» у Юлии Леонтьевой в номинации «Эстрадный вокал». Отличились и танцевальные коллективы сборной: в номинации «Спортивно-бальный танец» третье место завоевал коллектив «Антарес», Гран-при номинации «Народный танец. Ансамбли» завоевал ансамбль народного танца «Раздолье». Кроме того, Красноярский край заслужил три специальных диплома жюри за региональную программу сборной «Ребята с нашего двора»: «За лучший музыкальный номер», «За сохранение традиций» и «За нестандартное режиссерское решение». «Студенческая весна – возможность для творческих студентов реализовать себя, а также получить оценку членов жюри, известных на всю страну. Кроме того, "Студвесна" становится местом, где находят новых друзей, наставников и всегда возвращаются домой с новым импульсом для творческого развития», – рассказала координатор проекта «Студенческая весна» в Красноярском крае Екатерина Паничкина. В агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития края напомнили, что сборная края принимает участие в "Российской студенческой весне" с 2004 года. За этот период получено 59 фестивальных наград: 14 золотых, 22 серебряных, 11 бронзовых, одно Гран-при и 11 специальных дипломов.