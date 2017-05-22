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22 мая 2017, 14:24



Для норильчан, нуждающихся в медицинской помощи за пределами Норильска, зарезервированы билеты на период реконструкции взлетно-посадочной полосы.



Просмотров:52 Об этом заявил руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе. Коба Иосифович рассказал, что для выезда граждан, нуждающихся в оказании медицинской помощи за пределами нашего города этим летом, территориальным отделом министерства здравоохранения Красноярского края зарезервировано 250 билетов на вылет из Норильска и 250 на прилет. Если дата госпитализации, установленная медицинским учреждением, где будет оказываться медицинская помощь норильчанину, приходится на период с 1 июня по 15 сентября, то в поликлинике по месту жительства, после заключения врачебной комиссии, будет выдана справка на приобретение авиабилетов. Если же норильчанину рекомендована дата в июне-сентябре, но при этом сроки могут быть сдвинуты на период после реконструкции ВПП, то дата госпитализации может быть перенесена. При этом Кавтеладзе подчеркнул, что всеми вопросами по переносу даты госпитализации должен заниматься не пациент, а лечебное учреждение по месту жительства. Если же проблему решить не удается, за помощью можно обратиться к руководителю территориального отдела в часы приема граждан.