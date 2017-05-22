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22 мая 2017, 14:59



Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя

В мае 2017 года стражи порядка провели 11 проверочных мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С начала года полицейскими осуществлено уже 80 таких проверок. В рамках оперативно-профилактических мероприятий в мае 2017 года из незаконного оборота изъято 414 бутылок алкогольной продукции, что составляет 215 литров спиртосодержащей жидкости. За пять месяцев года в нарушение Федерального Закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» выявлено 74 фактов реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли, 4 факта торговли без лицензии на соответствующую деятельность. По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». С начала года полицейскими наложено административных штрафов на сумму 615 тысяч рублей. Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования.

Просмотров:16 Полицейские Норильска продолжают системную работу по пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.В мае 2017 года стражи порядка провели 11 проверочных мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С начала года полицейскими осуществлено уже 80 таких проверок.В рамках оперативно-профилактических мероприятий в мае 2017 года из незаконного оборота изъято 414 бутылок алкогольной продукции, что составляет 215 литров спиртосодержащей жидкости.За пять месяцев года в нарушение Федерального Закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» выявлено 74 фактов реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли, 4 факта торговли без лицензии на соответствующую деятельность.По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». С начала года полицейскими наложено административных штрафов на сумму 615 тысяч рублей.Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования.