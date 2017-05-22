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22 мая 2017, 15:29



Какого цвета свет, или у Леши на голове – радуга! В Норильском детском доме для малышей и подростков прошло «Шоу профессора Николя».



Просмотров:182 Для ребят, причем с их же непосредственным участием, провели опыты с сухим льдом, левитацией, искусственным снегом, парящими шариками, полимерными червяками: всего в актовом зале детдома ведущие продемонстрировали множество экспериментов. «Познавательно, весело, в прямом и переносном смысле зажигательно и абсолютно безопасно», – так отозвались о мероприятии ребята, которым очень понравилась необычная программа. В детских учреждениях – дошкольных и общеобразовательных – научное интерактивное шоу с недавнего времени устраивает в нашем городе организация «Северные промышленники и предприниматели», купившая соответствующую франшизу. Сергей Канавин, представляющий эту компанию, прошел полный курс по социальному предпринимательству в рамках программы «Мир новых возможностей», в марте 2017 года защитил свое детище на экспертном совете и, отказавшись от заявляемой суммы гранта, начал справляться с новым для него делом, реализуя проект исключительно на собственные средства организации. Кроме шоу «Для самых маленьких» и «Школьная наука» в перспективе готовятся еще две программы для детей: шоу под названием «Яркая химия» и «Суперлаборатория». По всей вероятности, они стартуют с 1 сентября, по заявкам детских садов и школ НПР и Дудинки.