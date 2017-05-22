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22 мая 2017, 15:38



Реабилитационный центр «Виктория» начал реализацию двух проектов–грантополучателей в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».



Просмотров:212 Благодаря проекту «Мы вместе» в Норильске будет создана служба социального взаимодействия. Неравнодушных людей в нашем городе немало. Также много и тех, кто нуждается в помощи, в частности, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Сложность в том, что не всегда волонтеры и те, кому они необходимы, могут найти друг друга. Цель проекта – наладить взаимодействие тех и других. Кроме создания интернет-портала, где будет предоставлена информация о помощниках и о нуждающихся в помощи, сотрудники реабилитационного центра берутся подготовить волонтеров к работе с семьями особых детей. Все желающие помогать мамам и папам в уходе и воспитании ребятишек с физическими и психическими отклонениями будут этому обучены, поучаствуют в тренингах и семинарах и затем смогут делать добрые дела, имея определенные знания, а не только желание. Второй проект – «Первые шаги» - рассчитан на родителей, которые только что узнали о том, что в их семье появился особый ребенок. Реализация проекта по ранней помощи таким семьям поможет родителям принять диагноз ребенка, адаптироваться и понять, как жить дальше. Консультации специалистов и личный опыт мам и пап, которые с этим уже столкнулись, реальная помощь и поддержка в начале сложного пути воспитания ребенка-инвалида – вот задачи, которые решит реализация проекта «Первые шаги».