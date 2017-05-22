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22 мая 2017, 15:39



20 мая, в субботу, в Норильске отзвенели последние звонки для 11-классников.



Просмотров:212 В 5-й гимназии, которая славится своими традициями и инновационными подходами в обучении, в актовом зале было множество гостей. Лучшим выпускникам вручались медали и грамоты за успехи в изучении тех или иных дисциплин, для всех прозвучал приказ о допуске к единым государственным экзаменам. Кроме родителей и друзей два выпускных гимназических класса пришли поздравить и. о. главы города Виктор Цюпко и начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. В своей приветственной речи исполняющий обязанности градоначальника пожелал юношам и девушкам успешной сдачи ЕГЭ, верной дороги и поступления в выбранные вузы. По словам выпускников, большинство парней собрались обучаться на технические специальности, в том числе на физиков-ядерщиков; девочки настроены покорять педагогические и медицинские «олимпы». В самой программе на празднике последнего звонка были душевные песни под гитару, балетные партии выпускниц, эмоциональный номер мам, спортивно-хореографические композиции и несомненный вальс «виновников торжества», не оставивший никого равнодушными. За организацию и сценарий учители и родители благодарят творческого педагога «пятерки» Галину Прокаеву.