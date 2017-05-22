22 мая 2017, 15:47



Губернатор края Виктор Толоконский дал высокую оценку экологическим проектам «Норникеля».

Во время рабочей поездки в Норильск губернатор Красноярского края Виктор Толоконский встретился с руководителями Заполярного филиала «Норникеля», сообщает пресс-служба компании. В ходе встречи губернатору рассказали об экологических проектах компании. Так, директор Заполярного филиал Александр Рюмин сообщил, что за последние два года реализовано несколько важнейших проектов. На Надеждинском металлургическом заводе проведена реконструкция по увеличению мощностей пирометаллургического производства с 1,85 до 2,4 млн тонн концентрата в год, успешно завершен комплексный проект по закрытию устаревшего никелевого производства, выполнена реконструкция Талнахской обогатительной фабрики, введена в эксплуатацию первая очередь нового хвостохранилища. За счет модернизации обогатительных мощностей и закрытия завода произошло сокращение выбросов диоксида серы на 15% в совокупности по Заполярному филиалу и на 30% в черте города Норильска. Также в результате закрытия никелевого завода ликвидировано 600 источников загрязнения атмосферы, прекращено образование порядка 1400 тыс. тонн отходов в год. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2016 году составили 13,7 млрд рублей, на 2017 год выделено порядка 14 млрд рублей. Среди задач на ближайшие годы – реализация серного проекта, цель которого - сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Заполярном филиале на 75%, а также оптимизация водооборота и снижение сбросов в водные объекты, оснащение источников выбросов автоматическими системами контроля, выполнение расширенной программы производственного экологического контроля объектов размещения отходов и другие проекты. Виктор Толоконский дал высокую оценку деятельности Заполярного филиала в сфере экологии и пообещал всестороннюю поддержку в реализации экологических инициатив компании.