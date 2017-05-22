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22 мая 2017, 15:47

Губернатор края Виктор Толоконский дал высокую оценку экологическим проектам «Норникеля».


Во время рабочей поездки в Норильск губернатор Красноярского края Виктор Толоконский встретился с руководителями Заполярного филиала «Норникеля», сообщает пресс-служба компании. В ходе встречи губернатору рассказали об экологических проектах компании. Так, директор Заполярного филиал Александр Рюмин сообщил, что за последние два года реализовано несколько важнейших проектов. На Надеждинском металлургическом заводе проведена реконструкция по увеличению мощностей пирометаллургического производства с 1,85 до 2,4 млн тонн концентрата в год, успешно завершен комплексный проект по закрытию устаревшего никелевого производства, выполнена реконструкция Талнахской обогатительной фабрики, введена в эксплуатацию первая очередь нового хвостохранилища. За счет модернизации обогатительных мощностей и закрытия завода произошло сокращение выбросов диоксида серы на 15% в совокупности по Заполярному филиалу и на 30% в черте города Норильска. Также в результате закрытия никелевого завода ликвидировано 600 источников загрязнения атмосферы, прекращено образование порядка 1400 тыс. тонн отходов в год. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2016 году составили 13,7 млрд рублей, на 2017 год выделено порядка 14 млрд рублей. Среди задач на ближайшие годы – реализация серного проекта, цель которого - сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Заполярном филиале на 75%, а также оптимизация водооборота и снижение сбросов в водные объекты, оснащение источников выбросов автоматическими системами контроля, выполнение расширенной программы производственного экологического контроля объектов размещения отходов и другие проекты. Виктор Толоконский дал высокую оценку деятельности Заполярного филиала в сфере экологии и пообещал всестороннюю поддержку в реализации экологических инициатив компании.
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    Список новостей

 23 мая 2017 
15:44   В Норильске курьер фирмы ответит перед судом за присвоение денежных средств. 15:40   В Норильске переизбыток породистых животных.
15:13   Заслуженные награды нашли своих героев. В Норильске отметили лучших полицейских и вручили призы победителям детских конкурсов. 13:55   «Край - наш общий дом». XIII фестиваль национальных культур пройдет в Норильске.
13:30   На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты утвердили создание в городе общественной палаты. 12:39   В Норильске в результате ДТП в центре города пострадали четыре человека.
11:59   Лед идет. В этом году Енисей вскрывается быстрее, чем в прошлом. 11:40   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.

 22 мая 2017 
17:08   В приоритете качество. Перинатальный центр в Норильске должен быть построен до конца текущего года. 16:57   Билеты на самолет есть на все даты. Виктор Толоконский дал оценку организации летней отпускной кампании в Норильске.
16:54   Степень готовности к предстоящим работам по ремонту взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильск губернатор края оценил как достаточно высокую. 16:45   Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил Норильск с рабочим визитом. Он осмотрел ключевые строительные объекты города, ...
16:38   В Красноярске официально стартовал набор волонтеров для работы на зимней Универсиаде-2019. Норильск примкнул к волонтерскому движению, проявив готовность номер один. 16:22   В Норильске создана общероссийская общественная организация «Вектор».
16:20   Собрание родителей, воспитывающих детей-инвалидов, состоялось в субботу в Публичной библиотеке. 15:47   Губернатор края Виктор Толоконский дал высокую оценку экологическим проектам «Норникеля».
15:39   20 мая, в субботу, в Норильске отзвенели последние звонки для 11-классников. 15:38   Реабилитационный центр «Виктория» начал реализацию двух проектов–грантополучателей в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».
15:29   Какого цвета свет, или у Леши на голове – радуга! В Норильском детском доме для малышей и подростков прошло «Шоу профессора Николя». 14:59   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.
14:24   Для норильчан, нуждающихся в медицинской помощи за пределами Норильска, зарезервированы билеты на период реконструкции взлетно-посадочной полосы. 13:04   Три золота, серебро, бронза, Гран-при и три спецдиплома. Молодежная сборная Красноярского края успешно выступила на всероссийском студенческом фестивале.
12:39   «Норникель» организовал дискуссию о правовом регулировании экологической деятельности предприятий. 12:30   Уровень воды на Енисее в районе Дудинки на один метр выше, чем был в этот же день в прошлом году.
12:20   Теплоход «Близняк» готовится к вводу в эксплуатацию. Он будет возить пассажиров по маршруту Дудинка - Красноярск. 11:34   Таймыр с рабочим визитом посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
11:16   Две российские команды взошли на пьедестал почета на церемонии закрытия Международного турнира по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup’17.

 19 мая 2017 
16:32   Осторожно: мошенники! Житель Норильска лишился 420 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты. 16:24   Репетиция накануне ЕГЭ. В норильских школах провели тренировочные мероприятия.
16:23   Виктор Толоконский прибыл в Норильск с рабочей поездкой. 15:35   Дошколята таймырского поселка Потапово отметили новоселье.
15:23   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности для школьников. 15:07   В школах Большого Норильска начинают звенеть последние звонки!
13:01   В Норильск пришел полярный день. 12:17   Кромка льда на Енисее приближается к селу Верещагино.
12:04   Количество детей-сирот в крае в 2016 году сократилось, но вопросы по защите их прав остаются. 10:51   ЕГЭ по истории станет обязательным для российских школьников в 2020 году.
10:46   Каждый сотый житель края заражен ВИЧ. При этом вирус у мужчин обнаруживается чаще, чем у женщин. 10:29   Стоимость билетов на хатангское авианаправление снизится с 1 июня, а в сторону Диксона добавится еще один авиарейс.

 18 мая 2017 
17:35   Направление инклюзивного танца в Норильске будет развиваться и дальше. 16:58   В детском саду №8 «Тундровичок» премьера - музыкальный спектакль «Три поросенка».
16:55   «Лица улиц» дубль два. Новое издание книги, исправленное и дополненное, вышло в печать. 16:48   Агентство развития Норильска официально представлено журналистскому сообществу в ходе специальной пресс-конференции.
16:34   Повышение доходов и продление программ переселения обсудили на встрече главы Таймыра Сергей Ткаченко с лидерами профсоюзных организаций муниципального района. 16:25   Сегодня в Норильске в Арт-холле пройдет молодежный фестиваль «STREETFest».
16:23   Жителя Талнаха будут судить за кражу с банковской карты. 16:17   Житель Норильска предстанет перед судом за сбыт наркотиков.
14:53   Первый караван судов Енисейского пароходства сегодня зашел на Подкаменную Тунгуску. 14:06   Сильнейшие женские сборные мира прибыли на Таймыр на международный турнир CCT Arctic Cup.
13:58   Рабочие руки для освоения Арктики. На профессии, необходимые для реализации арктических инвестиционных проектов, могут ввести госзаказ.




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