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22 мая 2017, 16:20



Собрание родителей, воспитывающих детей-инвалидов, состоялось в субботу в Публичной библиотеке.



Просмотров:204 На мероприятие были приглашены 630 мам и пап особых деток, при этом присутствовали не более ста человек. По словам депутата городского Совета Натальи Плотниковой, знакомой с проблемами детей с ограниченными возможностями здоровья не понаслышке, низкая явка может говорить о том, что в Норильске для поддержки таких семей с каждым годом делается все больше и поэтому вопросов и претензий у родителей становится все меньше. «Ни в одном российском городе нет такого количества мер социальной поддержки в рамках городского бюджета семей, воспитывающих детей-инвалидов, как у нас, - подчеркнула Наталья Алмазовна. И уточнила: - Почти 15 лет на территории работает реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория», где дети и родители получают психолого-педагогическую помощь, возможность жить полноценной жизнью и участвовать во всех городских культурных и спортивных мероприятиях, выезжать на летний отдых в Анапу и на юг Красноярского края; родители детей–инвалидов, не имеющие в какой-то период право на оплату дороги на предприятии, могут воспользоваться материальной помощью и получить 50% от стоимости билетов к месту отдыха и обратно на себя и на детей в управлении социальной политики администрации Норильска; также из бюджета города можно получить материальную помощь (оплата проезда детям–инвалидам и сопровождающим их лицам к месту отдыха и обратно при наличии путевки, при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям; к месту лечения, обследования, консультации и обратно при наличии направления учреждения здравоохранения) при отсутствии возможности оплаты проезда в Фонде социального страхования». При этом вопросы у собравшихся родителей особых деток все же были. Они касались введения в реабилитационном центре «Виктория» платных услуг, возможности посещать детьми-инвалидами обычных детских садов, получения путевок санаторно-курортного лечения в Фонде социального страхования, прохождения медико-социальной экспертизы и некоторые другие. Специалисты «Виктории», управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, управления соцполитики, ФСС, МСЭ и территориального отдела здравоохранения подробно разъяснили родителям, как и где их проблемы можно разрешить. Репортаж с собрания читайте в «Заполярной правде» на этой неделе.