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22 мая 2017, 16:22



В Норильске создана общероссийская общественная организация «Вектор».



Просмотров:205 В общественную организацию объединились специалисты не только из Норильска и России, но и из других государств, имеющих опыт работы не менее 6 лет с детьми со значительными нарушениями развития. Логопеды, дефектологи, коррекционные педагоги, психологи, медицинские работники, специалисты по социальной работе и многие другие готовы делиться знаниями и опытом со всеми желающими. Работа в рамках этой общественной организации начнется с нового учебного года и будет вестись по таким направлениям, как «Социальная, психолого-педагогическая реабилитация детей и подростков», «Стимулирование развития и коррекция состояний с использованием инновационного оборудования», «Организация оздоровительного туризма и отдыха», «Экологический десант», «Правовое сопровождение», «Развитие творческих способностей и воспитание нравственных качеств у детей и подростков» и т. д. и т. п. Специалисты надеются совместными усилиями преодолеть правовой нигилизм, разнообразить досуг и хобби детей и подростков, обеспечить работой молодых инвалидов, повысить квалификацию работающих с особыми детьми и много другое. Председателем ОО «Вектор» стала Юлия Васильева – заведующая одного из отделений реабилитационного центра «Виктория». С Юлией Георгиевной можно связаться по телефонам +79131660200, +79080303112. Адрес электронной почты: pecherer1@yandex.ru.