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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:44 В Норильске курьер фирмы ответит перед судом за присвоение денежных средств.
15:40 В Норильске переизбыток породистых животных.
15:13 Заслуженные награды нашли своих героев. В Норильске отметили лучших полицейских и вручили призы победителям детских конкурсов.
13:55 «Край - наш общий дом». XIII фестиваль национальных культур пройдет в Норильске.
13:30 На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты утвердили создание в городе общественной палаты.
12:39 В Норильске в результате ДТП в центре города пострадали четыре человека.
11:59 Лед идет. В этом году Енисей вскрывается быстрее, чем в прошлом.
11:40 Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.
17:08 В приоритете качество. Перинатальный центр в Норильске должен быть построен до конца текущего года.
16:57 Билеты на самолет есть на все даты. Виктор Толоконский дал оценку организации летней отпускной кампании в Норильске.
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