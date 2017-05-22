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22 мая 2017, 16:38



В Красноярске официально стартовал набор волонтеров для работы на зимней Универсиаде-2019. Норильск примкнул к волонтерскому движению, проявив готовность номер один.



Просмотров:224 Самый северный волонтерский штаб, сформированный на базе Норильского индустриального института, 21 мая наравне с еще шестью городами участвовал в онлайн-трансляции на официальной церемонии открытия волонтерского движения в Бобровом логе. Приветствовали гостей мероприятия губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, директор зимних универсиад Международной федерации студенческого спорта (FISU) Милан Августин, генеральный директор исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов, генеральный директор фанпарка «Бобровый лог» Елена Гаврилова. После речи губернатора Красноярского края и представителя «Норникеля», генерального спонсора Универсиады, норильская студенческая команда волонтеров выдала на открытие свой видеоролик и свое приветствие. Известно, что на Зимние игры в Красноярск приедут более 3000 спортсменов и в 10 раз больше гостей. В общей сложности на Универсиаду-2019 наберут пять тысяч волонтеров. Из каждого города, где открыт официальный штаб-представительство, набирают согласно квоте по 40 человек. Возраст волонтеров – от 16 до 30 лет, но могут быть и отступления от правил. «Наша задача – отобрать людей, максимально вложиться в их образование, а для ребят – это возможность получить и знания, и эмоции. Уже сейчас конкуренция среди желающих стать волонтерами студенческих игр впечатляет. Мы получаем очень много заявок из других городов России – все хотят стать частью такого крупного международного события, как зимняя Универсиада 2019 года. В первую очередь мы планируем отдать предпочтение жителям Красноярского края, но также ожидаем порядка 800-1000 человек из других городов. Окончательно же команда добровольцев будет сформирована к сентябрю 2018 года», - пояснил генеральный директор Универсиады максим Уразов. В прошлом году он приезжал в Норильск для решения организационных вопросов и заверил норильчан в том, что для северян при наборе волонтеров ожидаются приятные преференции.