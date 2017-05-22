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22 мая 2017, 16:45



Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил Норильск с рабочим визитом. Он осмотрел ключевые строительные объекты города, встретился с норильским активом и ответил на вопросы журналистов.



Просмотров:218 Сразу по прилету Виктор Толоконский направился на взлетную полосу аэропорта, где менее чем через две недели закипят работы по реконструкции. По итогам осмотра губернатор провел совещание, ознакомившись с текущим положением дел. Далее глава региона направился на стройплощадку перинатального центра, где также состоялось рабочее совещание, и побывал на строительстве храмового комплекса в честь новомученников и исповедников Церкви Русской. На встрече с городским активом собравшиеся обсудили социально-экономическую ситуацию в Норильске, руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков рассказал о наиболее значимых работах, которые планируется выполнить летом: это строительство первого участка Северной объездной дороги, продолжение монтажа системы освещения на трассах Норильск-Талнах и Норильск-Алыкель, ремонт мостов и дорожного полотна на талнахской трассе. Виктор Толоконский, в свою очередь, сообщил, что со следующего года возобновится федеральное финансирование программы переселения норильчан на материк. Напомним, программа была создана в рамках четырехстороннего соглашения в 2010 году, на нее направлялись средства из федерального и краевого бюджетов, а также средства «Норникеля». С 2016 года Федерация приостановила финансирование программы. На мартовской сессии Законодательного собрания Красноярского края глава Норильска Олег Курилов говорил о необходимости возобновить финансирование. Норильского градоначальника поддержал губернатор и донес просьбу до президента РФ. Обращение было поддержано, и с 2018 года федеральная составляющая финансирования вернется в программу.Еще одна хорошая новость: количество мест для волонтеров Универсиады-2019, направляемых в Красноярск из других территорий края, будет увеличено. Первоначально было зарезервировали 500 позиций, но за последний год для волонтеров в студенческом городке Красноярска построили три 18-этажных здания общежитий, что позволит принять большее количество желающих.Виктор Толоконский не назвал точное количество норильчан, которые поедут на Универсиаду, но подчеркнул, что Норильск будет представлен наибольшим числом волонтеров. «Мы вынуждены предъявлять высокие требования к участникам, не каждый сможет пройти тестирование. Обязательное условие – хорошее знание английского языка. Кроме того, волонтеры должны иметь внушительный список достижений: хорошо учиться, быть социально активными, так как волонтерство – это очень серьезная и ответственная работа. Все гости Универсиады будут в первую очередь общаться с добровольцами. В общей сложности мы планируем подготовить 5000 волонтеров», - заявил губернатор края.