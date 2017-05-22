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22 мая 2017, 16:45

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил Норильск с рабочим визитом. Он осмотрел ключевые строительные объекты города, встретился с норильским активом и ответил на вопросы журналистов.


Сразу по прилету Виктор Толоконский направился на взлетную полосу аэропорта, где менее чем через две недели закипят работы по реконструкции. По итогам осмотра губернатор провел совещание, ознакомившись с текущим положением дел. Далее глава региона направился на стройплощадку перинатального центра, где также состоялось рабочее совещание, и побывал на строительстве храмового комплекса в честь новомученников и исповедников Церкви Русской. На встрече с городским активом собравшиеся обсудили социально-экономическую ситуацию в Норильске, руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков рассказал о наиболее значимых работах, которые планируется выполнить летом: это строительство первого участка Северной объездной дороги, продолжение монтажа системы освещения на трассах Норильск-Талнах и Норильск-Алыкель, ремонт мостов и дорожного полотна на талнахской трассе. Виктор Толоконский, в свою очередь, сообщил, что со следующего года возобновится федеральное финансирование программы переселения норильчан на материк. Напомним, программа была создана в рамках четырехстороннего соглашения в 2010 году, на нее направлялись средства из федерального и краевого бюджетов, а также средства «Норникеля». С 2016 года Федерация приостановила финансирование программы. На мартовской сессии Законодательного собрания Красноярского края глава Норильска Олег Курилов говорил о необходимости возобновить финансирование. Норильского градоначальника поддержал губернатор и донес просьбу до президента РФ. Обращение было поддержано, и с 2018 года федеральная составляющая финансирования вернется в программу.Еще одна хорошая новость: количество мест для волонтеров Универсиады-2019, направляемых в Красноярск из других территорий края, будет увеличено. Первоначально было зарезервировали 500 позиций, но за последний год для волонтеров в студенческом городке Красноярска построили три 18-этажных здания общежитий, что позволит принять большее количество желающих.Виктор Толоконский не назвал точное количество норильчан, которые поедут на Универсиаду, но подчеркнул, что Норильск будет представлен наибольшим числом волонтеров. «Мы вынуждены предъявлять высокие требования к участникам, не каждый сможет пройти тестирование. Обязательное условие – хорошее знание английского языка. Кроме того, волонтеры должны иметь внушительный список достижений: хорошо учиться, быть социально активными, так как волонтерство – это очень серьезная и ответственная работа. Все гости Универсиады будут в первую очередь общаться с добровольцами. В общей сложности мы планируем подготовить 5000 волонтеров», - заявил губернатор края.
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    Список новостей

 23 мая 2017 
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13:30   На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты утвердили создание в городе общественной палаты. 12:39   В Норильске в результате ДТП в центре города пострадали четыре человека.
11:59   Лед идет. В этом году Енисей вскрывается быстрее, чем в прошлом. 11:40   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.

 22 мая 2017 
17:08   В приоритете качество. Перинатальный центр в Норильске должен быть построен до конца текущего года. 16:57   Билеты на самолет есть на все даты. Виктор Толоконский дал оценку организации летней отпускной кампании в Норильске.
16:54   Степень готовности к предстоящим работам по ремонту взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильск губернатор края оценил как достаточно высокую. 16:45   Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил Норильск с рабочим визитом. Он осмотрел ключевые строительные объекты города, ...
16:38   В Красноярске официально стартовал набор волонтеров для работы на зимней Универсиаде-2019. Норильск примкнул к волонтерскому движению, проявив готовность номер один. 16:22   В Норильске создана общероссийская общественная организация «Вектор».
16:20   Собрание родителей, воспитывающих детей-инвалидов, состоялось в субботу в Публичной библиотеке. 15:47   Губернатор края Виктор Толоконский дал высокую оценку экологическим проектам «Норникеля».
15:39   20 мая, в субботу, в Норильске отзвенели последние звонки для 11-классников. 15:38   Реабилитационный центр «Виктория» начал реализацию двух проектов–грантополучателей в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».
15:29   Какого цвета свет, или у Леши на голове – радуга! В Норильском детском доме для малышей и подростков прошло «Шоу профессора Николя». 14:59   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.
14:24   Для норильчан, нуждающихся в медицинской помощи за пределами Норильска, зарезервированы билеты на период реконструкции взлетно-посадочной полосы. 13:04   Три золота, серебро, бронза, Гран-при и три спецдиплома. Молодежная сборная Красноярского края успешно выступила на всероссийском студенческом фестивале.
12:39   «Норникель» организовал дискуссию о правовом регулировании экологической деятельности предприятий. 12:30   Уровень воды на Енисее в районе Дудинки на один метр выше, чем был в этот же день в прошлом году.
12:20   Теплоход «Близняк» готовится к вводу в эксплуатацию. Он будет возить пассажиров по маршруту Дудинка - Красноярск. 11:34   Таймыр с рабочим визитом посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
11:16   Две российские команды взошли на пьедестал почета на церемонии закрытия Международного турнира по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup’17.

 19 мая 2017 
16:32   Осторожно: мошенники! Житель Норильска лишился 420 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты. 16:24   Репетиция накануне ЕГЭ. В норильских школах провели тренировочные мероприятия.
16:23   Виктор Толоконский прибыл в Норильск с рабочей поездкой. 15:35   Дошколята таймырского поселка Потапово отметили новоселье.
15:23   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности для школьников. 15:07   В школах Большого Норильска начинают звенеть последние звонки!
13:01   В Норильск пришел полярный день. 12:17   Кромка льда на Енисее приближается к селу Верещагино.
12:04   Количество детей-сирот в крае в 2016 году сократилось, но вопросы по защите их прав остаются. 10:51   ЕГЭ по истории станет обязательным для российских школьников в 2020 году.
10:46   Каждый сотый житель края заражен ВИЧ. При этом вирус у мужчин обнаруживается чаще, чем у женщин. 10:29   Стоимость билетов на хатангское авианаправление снизится с 1 июня, а в сторону Диксона добавится еще один авиарейс.

 18 мая 2017 
17:35   Направление инклюзивного танца в Норильске будет развиваться и дальше. 16:58   В детском саду №8 «Тундровичок» премьера - музыкальный спектакль «Три поросенка».
16:55   «Лица улиц» дубль два. Новое издание книги, исправленное и дополненное, вышло в печать. 16:48   Агентство развития Норильска официально представлено журналистскому сообществу в ходе специальной пресс-конференции.
16:34   Повышение доходов и продление программ переселения обсудили на встрече главы Таймыра Сергей Ткаченко с лидерами профсоюзных организаций муниципального района. 16:25   Сегодня в Норильске в Арт-холле пройдет молодежный фестиваль «STREETFest».
16:23   Жителя Талнаха будут судить за кражу с банковской карты. 16:17   Житель Норильска предстанет перед судом за сбыт наркотиков.
14:53   Первый караван судов Енисейского пароходства сегодня зашел на Подкаменную Тунгуску. 14:06   Сильнейшие женские сборные мира прибыли на Таймыр на международный турнир CCT Arctic Cup.
13:58   Рабочие руки для освоения Арктики. На профессии, необходимые для реализации арктических инвестиционных проектов, могут ввести госзаказ.




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