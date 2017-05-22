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22 мая 2017, 16:54



Степень готовности к предстоящим работам по ремонту взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильск губернатор края оценил как достаточно высокую.



Просмотров:220 В самом аэропорту все в полном порядке, отметил Виктор Толоконский после осмотра «взлетки». «Летом будет отремонтирована средняя часть полосы, при этом объем работ примерно в полтора раза больше, чем в прошлом году. Все материалы уже завезены, зарезервированы. Сейчас и заказчик, и подрядчик подтверждают, что 16 сентября полоса будет иметь все необходимые сертификаты, новое освещение и будет запущена в эксплуатацию», - отметил Виктор Толоконский. Сообщил Виктор Толоконский и еще об одном аспекте реконструкции аэропорта Норильск: «Я обращался в правительство РФ, к главе государства, к руководству «Норникеля», и сейчас мы решили вопрос с Министерством обороны - у нас принята программа реконструкции всех перронов и всего массива аэропорта. В ближайшее время пройдут конкурсные процедуры для определения подрядчиков. Программа рассчитана на 2017-2019 годы. Мы не могли приступить к этим работам раньше, потому что земельные участки и сам аэропорт находятся в ведении Министерства обороны. Но сейчас подписано соглашение о том, что площадки и перроны переходят в совместное ведение, какие-то земельные участки полностью переданы в аренду Росимуществу».