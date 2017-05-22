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22 мая 2017, 16:57



Билеты на самолет есть на все даты. Виктор Толоконский дал оценку организации летней отпускной кампании в Норильске.



Просмотров:232 Губернатор края подчеркнул, что реализованы все планы по обеспечению авиабилетами отдельных социальных групп населения. Всего их около десяти: к ним относятся и выпускники школ, и демобилизованные военнослужащие, и те, кто освобождается из мест заключения. Невыкупленные билеты будут переданы в свободную продажу. Расчет квот был очень детальными и конкретными. «На сегодняшний день на вылет из Норильска билетов нет только на три даты. При этом накануне и после этих дат билеты есть. Так же обстоят дела и с обратными билетами, поэтому ожидаемого ажиотажного спроса сейчас не наблюдается, - сообщил губернатор. - На следующий год необходимо полностью удовлетворить спрос горожан в этом направлении: все ограничения должны быть сняты. Мы зарезервировали авиационный парк и готовы при необходимости увеличить количество рейсов. При этом резерв будет сформирован в Норильске, Москве, Красноярске, а также в Сургуте». Виктор Толоконский выразил благодарность администрации Норильска и компании «Норникель», которые организовали отпускную кампанию таким образом, чтобы разгрузить летний период. Так, в марте по данным авиакомпаний из Норильска вылетело на 25% больше людей, чем в прошлые годы. То есть интенсивность возросла, что говорит о грамотном планировании отпусков. Это тоже дает свои результаты.