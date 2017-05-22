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22 мая 2017, 17:08



В приоритете качество. Перинатальный центр в Норильске должен быть построен до конца текущего года.



Просмотров:235 Губернатор края достаточно уверенно смотрит на перспективы норильского перинатального центра, со строительством которого до сих пор то и дело возникали сложности. Лично побывав на объекте, он еще раз подтвердил, объект будет построен в текущем году. «Возведение этого объекта для города так же значимо, как и реконструкция ВПП. В целом в Норильске действует прекрасный родильный дом, здесь очень высокие показатели качества оказания помощи родовспоможения, один из самых низких в стране показателей младенческой смертности. Но строительство перинатального центра – это вопрос будущего города. В суровую зиму, в самые экстремальные морозы и самые сильные ветра, стройка не останавливалась. Мы действительно обновили график, и говорить о том, что сроки строительства сорваны, нельзя. Построить центр мы должны к декабрю 2017 года, и мы его построим. Качество ни в чем не должно пострадать», - заявил губернатор. По мнению Виктора Толоконского, сейчас работы перешли в ту стадию, когда северная специфика уже не влияет на процесс: монтируются ограждающие конструкции, перегородки. А вот темп, говорит губернатор, нужно набрать уникальный - с такой скоростью еще никто не строил. «Во многом темп строительства определяется количеством рабочих. Сейчас на объекте работают 160 человек, в пиковое время – примерно в августе – в Норильск дополнительно приедут специалисты, их число будет доведено до 750. Размещаться они также будут в административном здании в Оганере. Если там не хватит места, городские власти найдут дополнительные помещения – время еще есть и соответствующее поручение я уже дал», – говорит Виктор Толоконский. С руководством «Норникеля» достигнута договоренность о предоставлении необходимой помощи в рабочем порядке. Например, сейчас подъемные краны взяты именно у «Норникеля», потому что до начала навигации еще далеко, а стройку останавливать нельзя. До конца сентября планируется завершить возведение каркаса здания, до конца октября - закрыть тепловой контур. Все процессы будут запараллелены: одновременно будут монтировать перегородки и остекление, ставить кровлю. Срок поставки медицинского оборудования – до 10 октября. «Я не могу сейчас говорить о том, что до 1 января мы примем роды в новом центре. Но процесс сдачи объекта в эксплутатацию – не такой уж быстрый. Например, в Ачинске акт о приемке перинатального центра мы подписали 21 декабря прошлого года, а первый ребенок там родился 1 марта. Эта подвижка по срокам никак не нарушает нормальную жизнь города: перинатальный центр строится на очень далекую перспективу. Если бы ситуация была такова, что мамам негде было бы рожать, я принял бы другие меры. Но сейчас для нас первостепенное значение имеет качество», - пояснил губернатор.