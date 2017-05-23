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23 мая 2017, 11:40



Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.



Просмотров:85 В текущем месяце норильские полицейские провели 11 проверок, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С начала года прошло уже 80 таких проверок. В рамках оперативно-профилактических мероприятий в мае 2017 года из незаконного оборота изъято 414 бутылок алкогольной продукции, что составляет 215 литров спиртосодержащей жидкости. Всего же с начала года выявлено 74 факта реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли и 4 факта торговли без лицензии на соответствующую деятельность. По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». С начала года полицейскими наложено административных штрафов на сумму 615 тысяч рублей. Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.