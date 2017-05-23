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23 мая 2017, 11:40

Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.


В текущем месяце норильские полицейские провели 11 проверок, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С начала года прошло уже 80 таких проверок. В рамках оперативно-профилактических мероприятий в мае 2017 года из незаконного оборота изъято 414 бутылок алкогольной продукции, что составляет 215 литров спиртосодержащей жидкости. Всего же с начала года выявлено 74 факта реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли и 4 факта торговли без лицензии на соответствующую деятельность. По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». С начала года полицейскими наложено административных штрафов на сумму 615 тысяч рублей. Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.
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    Список новостей

 23 мая 2017 
15:44   В Норильске курьер фирмы ответит перед судом за присвоение денежных средств. 15:40   В Норильске переизбыток породистых животных.
15:13   Заслуженные награды нашли своих героев. В Норильске отметили лучших полицейских и вручили призы победителям детских конкурсов. 13:55   «Край - наш общий дом». XIII фестиваль национальных культур пройдет в Норильске.
13:30   На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты утвердили создание в городе общественной палаты. 12:39   В Норильске в результате ДТП в центре города пострадали четыре человека.
11:59   Лед идет. В этом году Енисей вскрывается быстрее, чем в прошлом. 11:40   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.

 22 мая 2017 
17:08   В приоритете качество. Перинатальный центр в Норильске должен быть построен до конца текущего года. 16:57   Билеты на самолет есть на все даты. Виктор Толоконский дал оценку организации летней отпускной кампании в Норильске.
16:54   Степень готовности к предстоящим работам по ремонту взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильск губернатор края оценил как достаточно высокую. 16:45   Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил Норильск с рабочим визитом. Он осмотрел ключевые строительные объекты города, ...
16:38   В Красноярске официально стартовал набор волонтеров для работы на зимней Универсиаде-2019. Норильск примкнул к волонтерскому движению, проявив готовность номер один. 16:22   В Норильске создана общероссийская общественная организация «Вектор».
16:20   Собрание родителей, воспитывающих детей-инвалидов, состоялось в субботу в Публичной библиотеке. 15:47   Губернатор края Виктор Толоконский дал высокую оценку экологическим проектам «Норникеля».
15:39   20 мая, в субботу, в Норильске отзвенели последние звонки для 11-классников. 15:38   Реабилитационный центр «Виктория» начал реализацию двух проектов–грантополучателей в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».
15:29   Какого цвета свет, или у Леши на голове – радуга! В Норильском детском доме для малышей и подростков прошло «Шоу профессора Николя». 14:59   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.
14:24   Для норильчан, нуждающихся в медицинской помощи за пределами Норильска, зарезервированы билеты на период реконструкции взлетно-посадочной полосы. 13:04   Три золота, серебро, бронза, Гран-при и три спецдиплома. Молодежная сборная Красноярского края успешно выступила на всероссийском студенческом фестивале.
12:39   «Норникель» организовал дискуссию о правовом регулировании экологической деятельности предприятий. 12:30   Уровень воды на Енисее в районе Дудинки на один метр выше, чем был в этот же день в прошлом году.
12:20   Теплоход «Близняк» готовится к вводу в эксплуатацию. Он будет возить пассажиров по маршруту Дудинка - Красноярск. 11:34   Таймыр с рабочим визитом посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
11:16   Две российские команды взошли на пьедестал почета на церемонии закрытия Международного турнира по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup’17.

 19 мая 2017 
16:32   Осторожно: мошенники! Житель Норильска лишился 420 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты. 16:24   Репетиция накануне ЕГЭ. В норильских школах провели тренировочные мероприятия.
16:23   Виктор Толоконский прибыл в Норильск с рабочей поездкой. 15:35   Дошколята таймырского поселка Потапово отметили новоселье.
15:23   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности для школьников. 15:07   В школах Большого Норильска начинают звенеть последние звонки!
13:01   В Норильск пришел полярный день. 12:17   Кромка льда на Енисее приближается к селу Верещагино.
12:04   Количество детей-сирот в крае в 2016 году сократилось, но вопросы по защите их прав остаются. 10:51   ЕГЭ по истории станет обязательным для российских школьников в 2020 году.
10:46   Каждый сотый житель края заражен ВИЧ. При этом вирус у мужчин обнаруживается чаще, чем у женщин. 10:29   Стоимость билетов на хатангское авианаправление снизится с 1 июня, а в сторону Диксона добавится еще один авиарейс.

 18 мая 2017 
17:35   Направление инклюзивного танца в Норильске будет развиваться и дальше. 16:58   В детском саду №8 «Тундровичок» премьера - музыкальный спектакль «Три поросенка».
16:55   «Лица улиц» дубль два. Новое издание книги, исправленное и дополненное, вышло в печать. 16:48   Агентство развития Норильска официально представлено журналистскому сообществу в ходе специальной пресс-конференции.
16:34   Повышение доходов и продление программ переселения обсудили на встрече главы Таймыра Сергей Ткаченко с лидерами профсоюзных организаций муниципального района. 16:25   Сегодня в Норильске в Арт-холле пройдет молодежный фестиваль «STREETFest».
16:23   Жителя Талнаха будут судить за кражу с банковской карты. 16:17   Житель Норильска предстанет перед судом за сбыт наркотиков.
14:53   Первый караван судов Енисейского пароходства сегодня зашел на Подкаменную Тунгуску. 14:06   Сильнейшие женские сборные мира прибыли на Таймыр на международный турнир CCT Arctic Cup.
13:58   Рабочие руки для освоения Арктики. На профессии, необходимые для реализации арктических инвестиционных проектов, могут ввести госзаказ.




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